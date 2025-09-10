Компания Джеффа Безоса открыла представительство в Украине

В начале января 2025 года в Украине официально зарегистрировали представительство американской компании TWP Ukraine LLC, конечным владельцем которой является основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные официальных реестров.

Представительство расположилось в столице, в деловом центре рядом с Киевским апелляционным судом. Украинское отделение возглавил адвокат Максим Васильевич Махиня, связанный с юридической и патентной фирмой «Грищенко и Партнеры».

Согласно регистрационным документам, основными направлениями деятельности представительства станут предоставление информационных услуг и работа в качестве информационного агентства. Такая специализация может указывать на заинтересованность компании в развитии проектов в области искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных в украинском и восточноевропейском регионе.

Материнская компания зарегистрирована в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Этот штат издавна привлекает бизнесменов для регистрации компаний благодаря выгодному налогообложению и простым процедурам создания предприятий.

Штаб-квартира TWP Ukraine LLC находится в здании, где работает Corporation Trust Center – филиал нидерландской корпорации Wolters Kluwer. Эта организация предоставляет юридические адреса и выступает регистрационным представителем для сотен тысяч компаний по всему миру. По данным из открытых источников, по состоянию на 2012 год по этому адресу зарегистрировали не менее 285 тысяч различных бизнес-структур.

Отдельного внимания заслуживает структура собственности нового представительства. По официальным данным, 99,9% уставного капитала принадлежит американскому предпринимателю-миллиардеру Джеффри Престону Безосу. Дата регистрации компании — 30 октября 2024 года, о чем свидетельствует запись в государственном реестре под номером 7684965.

Появление представительства в Украине может быть связано с планами расширения деятельности в сфере сбора и анализа данных о рынках Восточной Европы, исследования потребительских тенденций и моделей поведения пользователей. ИИ-технологии в этом контексте могут стать основным инструментом для обработки больших объемов информации.

Открытие представительства компании такого уровня может свидетельствовать о росте интереса мировых технологических гигантов к украинскому рынку и будет способствовать дальнейшему развитию ИТ-отрасли в стране.