Google признала быстрый упадок открытого интернета

Технологический гигант Google впервые официально признал стремительное ухудшение состояния открытого интернета. Компания сделала это заявление в судебном документе во время антимонопольного иска относительно ее господства на рынке рекламных технологий. Google использует такой аргумент против требования американского Министерства юстиции принудительно разделить ее рекламный бизнес. Как сообщает The Verge, эта позиция полностью противоречит предыдущим публичным заявлениям руководства компании.

Министерство юстиции США настаивает на разделении рекламных подразделений Google, чтобы покончить с монополией на рынке рекламных технологий. В ответ компания предупреждает: такие шаги могут еще больше ускорить упадок «открытого веба». Представители Google утверждают, что это наносит серьезный ущерб издателям, которые полагаются на доходы от баннерной рекламы.

В то же время корпорация указывает на коренные изменения в рекламной отрасли. В частности, быстро растет популярность Connected TV (подключенного телевидения) и retail media (рекламы в розничной торговле). Кроме того, технологии искусственного интеллекта существенно влияют на все сегменты рынка рекламных технологий.

Нынешнее заявление резко контрастирует с предыдущими публичными комментариями топ-менеджеров Google. Генеральный директор Сундар Пичаи неоднократно утверждал, что «веб-издания остаются живыми». Точно так же вице-президент по поиску Ник Фокс настаивал на том, что «веб демонстрирует активный рост».

Руководитель подразделения Google Search Лиз Рейд также публично заверила в стабильности ситуации. После запуска функции AI Overviews она заявила, что объемы кликов на внешние сайты остаются «относительно стабильными». По ее словам, поисковая система ежедневно направляет «миллиарды кликов» на различные веб-ресурсы.

Однако реальность оказывается совсем другой. Многие издатели и независимые создатели контента фиксируют существенное падение посещаемости. Главными причинами такого спада стали обновление алгоритмов Google Search и нарастающая популярность ИИ-чатботов. Эти инструменты удерживают пользователей в пределах поисковой системы, не направляя их на внешние ресурсы.

Представительница Google Джеки Берте попыталась объяснить ситуацию в комментарии изданию. По ее словам, цитата из судебного представления «вырвана из контекста» и касается исключительно рекламы в открытом вебе. Берте подчеркивает, что заявление не касается общего состояния интернета.

В то же время компания констатирует объективные тенденции рынка. Инвестиции в новые рекламные форматы, в частности Connected TV и retail media, демонстрируют активный рост. Эти сегменты постепенно компенсируют сокращение доходов от традиционной баннерной рекламы в открытом вебе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
