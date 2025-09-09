В Сербии стартовал аукцион по распределению 5G-частот

Сербский регуляторный орган электронных коммуникаций и почтовых услуг (RATEL) начал аукцион для предоставления индивидуальных разрешений на пользование радиочастотным спектром. Торги касаются диапазонов 700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц и 3500 МГц по всей стране, сообщает издание eKapija.
Регулятор установил начальную цену минимального частотного пакета в размере 100 млн евро. Заинтересованные участники могут подавать заявки до 20 октября 2025 года. При этом конкурсную документацию стоимостью 10 000 евро необходимо приобрести до 15 сентября 2025 года.
Регулятор допускает к участию в аукционе только операторов, которые соответствуют определенным критериям. Компании-кандидаты должны иметь более 1,5 млн абонентов по состоянию на 31 декабря 2024 года. Еще одно требование — выручка не менее 300 млн евро в 2024 году.
Кроме того, участники должны заключить соглашение о национальном роуминге для существующих сетей GSM и IMT, если их нет в реестре RATEL. Эти ограничения должны обеспечить участие только опытных игроков рынка мобильной связи.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Победителей аукциона будут определять по самому высокому предложению за минимальный частотный пакет. Участники будут платить в два этапа сербскими динарами по среднему курсу Национального банка Сербии на момент расчетов.
Конкурсную документацию можно получить в белградском офисе RATEL после внесения соответствующей платы. Этот шаг официально переводит распределение лицензий из этапа публичных консультаций в этап обязательного аукциона.
Начало тендера знаменует начало соревнования за право запуска пятого поколения мобильной связи в Сербии.