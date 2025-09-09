Суд открыл производство о банкротстве сети электроники Eldorado.ua

3 сентября 2025 года Хозяйственный суд города Киева открыл производство о банкротстве общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Диеса», которое управляет сетью магазинов электроники Eldorado.ua. Кредиторы имеют 30 дней на подачу заявлений с требованиями к должнику. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховного суда.
Такое решение завершило двухлетнюю историю попыток компании избежать банкротства путем реструктуризации долгов. В сентябре 2023 года руководство Eldorado.ua объявило о начале досудебной санации и одновременно подало иск к Российской Федерации на сумму более 1 миллиарда гривен за возмещение убытков от военной агрессии.
Тогда представители компании подчеркивали опасность банкротства для всех участников процесса. Они предупреждали, что такая процедура сужает возможности необеспеченных кредиторов на справедливое возмещение задолженности. В конце сентября 2023 года кредиторы одобрили план реструктуризации миллиардного долга.
Однако суд в конечном итоге отменил санационные планы компании. Главным доводом стала неопределенность условий получения компенсации от России, что создавало дополнительные риски для кредиторов и делало условия санации заранее невыгодными.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
По решению суда распорядителем имущества ООО «Диеса» назначен арбитражный управляющий Иван Бандура. Он будет координировать процедуру банкротства и управление активами компании.
Стоит отметить, что сеть Eldorado.ua значительно сократилась за последние годы. Если в декабре 2021 года компания имела 129 торговых точек, то к августу 2023 года их количество уменьшилось вдвое. В течение 2022 года сеть потеряла около сорока магазинов из-за экономических вызовов военного времени.