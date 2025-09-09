Новые модели Tesla Model Y оснастят 5G-модемом со скоростью загрузки до 2,4 Гбит/с

Американская компания Tesla разрабатывает новый 5G-модем для модели Model Y выпуска 2026 года. Сейчас устройство проходит сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC). По информации Notebookcheck, новый модем обеспечит значительно более высокие скорости передачи данных по сравнению с предыдущими поколениями.

Модем под названием Quectel AG555QGL продемонстрирует существенное улучшение характеристик подключения. Устройство способно обеспечить скорость загрузки до 2,4 Гбит/с в сетях 5G и до 1,6 Гбит/с в сетях LTE. Эти показатели кардинально превосходят возможности предыдущих модемов 4G, которые обеспечивали максимальную скорость лишь до 100 Мбит/с.

Технические характеристики нового модема демонстрируют его надежность и универсальность. Устройство рассчитано на работу в экстремальных температурных условиях от -40°C до +85°C. Это позволит обеспечить стабильное подключение независимо от климатических условий эксплуатации автомобиля.

Компания планирует ввести различные варианты подключения для владельцев автомобилей. Tesla будет предлагать два варианта сервиса: стандартное подключение без дополнительной платы и премиум-пакет стоимостью 9,99 доллара ежемесячно или 99 долларов ежегодно. Премиум-вариант будет включать расширенные функциональные возможности для пользователей.

Владельцы новых премиум-моделей Tesla получат дополнительные преимущества. Автомобили Model S и Model X выпуска 2026 года получат бесплатную подписку на премиум-сервис. В то же время владельцы предыдущих поколений автомобилей смогут воспользоваться альтернативными методами улучшения скорости интернета.

В каталоге запчастей Tesla новый модем получил обозначение «TELEMATICS CONTROL UNIT TCU — GEN II». Пока остается неясным вопрос возможности модернизации старых моделей автомобилей, как это происходило при переходе с технологии 3G на 4G.

Переход на 5G позволит компании Tesla значительно улучшить качество работы своих цифровых сервисов. В частности, компания рассчитывает на повышение стабильности подключения для искусственного интеллекта AI-Grok и систем видеонаблюдения Sentry Mode и Dog Mode. Эти улучшения должны обеспечить более надежную и быструю работу всей экосистемы цифровых услуг автопроизводителя.