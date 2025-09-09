Apple представила флагманские часы Watch Ultra 3 с 5G и спутниковой связью

Американская корпорация Apple представила новое поколение флагманских умных часов Apple Watch Ultra 3 с поддержкой спутниковой связи, сетей 5G и самым большим экраном в истории линейки. Компания Apple сообщает, что новинку можно предзаказать уже сегодня.

Главной новинкой модели стал увеличенный дисплей. Инженеры Apple создали самый большой экран для умных часов компании, используя передовую технологию Low Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO3) и широкоугольные органические светодиодные панели (OLED). Благодаря этому технологическому прорыву удалось уменьшить рамки вокруг экрана на 24 процента и при этом сохранить привычные габариты корпуса.

Компания также усовершенствовала функцию Always-on Display. Теперь экран обновляется каждую секунду вместо прежней минутной периодичности, поэтому пользователи видят движение секундной стрелки, не поднимая руки.

Автономность работы также существенно возросла. Apple Watch Ultra 3 работают до 42 часов в обычном режиме. В режиме экономии энергии это время достигает 72 часов. Особенно впечатляют длительные тренировки с включенной системой Global Positioning System (GPS) — в экономном режиме часы работают до 20 часов, полноценно отслеживая сердечный ритм. Всего пятнадцать минут быстрой зарядки дают двенадцать часов работы.

Наиболее инновационной функцией стала интеграция спутниковой связи. Эта технология позволяет пользователям отправлять экстренные сообщения, общаться с контактами и передавать информацию о своем местонахождении даже без сотового покрытия или Wi-Fi сети.

Система автоматически устанавливает связь со службами экстренной помощи, когда обнаруживает автомобильную аварию или сильное падение, особенно если пользователь теряет сознание и находится вне зоны покрытия мобильных сетей. Кроме того, появилась возможность отправлять обычные текстовые сообщения, эмодзи и функцию Tapbacks контактам, с которыми велась переписка в течение последних тридцати дней.

Чтобы реализовать спутниковую связь, Apple полностью переработала радиомодуль и антенную систему. Новая антенна имеет удвоенную мощность сигнала, что обеспечивает стабильную связь со спутниками на высоте более 1280 километров.

Модели с поддержкой сотовой связи получили совместимость со стандартом 5G. Это ускоряет загрузку музыкального контента, подкастов и мобильных приложений. Компания внедрила новый алгоритм, который одновременно использует обе антенны при слабом сигнале, повышая стабильность соединения.

В сфере здравоохранения появились новые диагностические возможности. Часы получили функцию выявления признаков хронической артериальной гипертензии через анализ реакции кровеносных сосудов на сердечные сокращения в течение тридцатидневных периодов наблюдения. Apple оценивает, что эта функция может помочь диагностировать более миллиона человек с невыявленной гипертонией в течение первого года использования.

Система отслеживания сна также изменилась к лучшему. Теперь она содержит комплексную «оценку качества сна», которая учитывает продолжительность отдыха, регулярность засыпания, частоту ночных пробуждений и время, проведенное в каждой фазе сна. Эти параметры соответствуют рекомендациям ведущих медицинских организаций, занимающихся проблемами сна.

Apple Watch Ultra 3 будут доступны в корпусах из натурального и черного титана. Компания также представила новые варианты ремешков, в частности Trail Loop со светоотражающими краями, а также обновленные цветовые решения для моделей Ocean Band и Alpine Loop.

Рекомендуемая розничная цена составляет 800 долларов США, что равно примерно 33 тысячам гривен по курсу на 9 сентября 2025 года. Официальные продажи и отгрузки начнутся в пятницу, 19 сентября.