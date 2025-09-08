UARU

Во время российской атаки на Киев разрушено два склада компании «РОМСАТ»

Зруйновані склади компанії РОМСАТ

Массированная ракетно-дроновая атака России на Киев нанесла огромный ущерб украинской телекоммуникационной компании «РОМСАТ». В результате обстрела столицы полностью уничтожены два складских комплекса предприятия. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Ущерб от атаки оказался колоссальным. Уничтожено около 4000 квадратных метров складских площадей. Сумма потерянных товарных запасов, автомобилей и оборудования превысила 400 миллионов гривен.

В то же время компания подчеркивает: человеческих жертв нет. Ни один сотрудник не пострадал, ведь склады не работали во время нападения. Это позволило избежать трагедии среди персонала.

Несмотря на масштабные разрушения, «РОМСАТ» продолжает работать. Руководство уже начало восстанавливать логистику. Команда работает над временными решениями, чтобы это повлияло на клиентов как можно меньше.

«Мы потеряли склады, но не потеряли главное — нашу команду, опыт и силу двигаться дальше. Эта ситуация еще раз показала, что мы едины и стойкие. Мы вместе работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному ритму и доказать: никакие испытания не способны нас сломить», — говорится в заявлении компании.

Компания просит партнеров и клиентов о понимании. Руководство высоко ценит каждое проявление поддержки от бизнес-сообщества. С вопросами по заказам клиенты могут обращаться к персональным менеджерам или по телефонам на официальном сайте.

«РОМСАТ» специализируется на многопрофильной проектной дистрибуции телекоммуникационного и телевизионного оборудования ведущих мировых брендов. Компания работает на рынках Украины, Грузии и Болгарии, предлагая современные комплексные решения на основе самых перспективных разработок в области телекоммуникационных и информационных технологий.

Редакция Mediasat
