В Украине заработала государственная онлайн-платформа AI-инициатив

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифра) открыло доступ к уникальной онлайн-платформе, объединяющей все национальные проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ или AI). Этот цифровой ресурс становится единым окном для всех AI-инициатив в государстве. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Новая платформа объединяет все ключевые AI-проекты, полезные документы, актуальные новости и возможности в сфере искусственного интеллекта. Она предоставляет прямой доступ к AI-трансформации страны для широкого круга пользователей. К ним относятся представители бизнес-сообщества, государственных учреждений, академических и образовательных учреждений, а также международные партнеры. Эта инициатива открывает новые горизонты для развития технологического сектора Украины.

Амбициозные планы государства в сфере ИИ имеют конкретные временные рамки и цели. «Наша цель — войти в тройку лучших стран мира по уровню развития и внедрения ИИ к 2030 году», — заявил Александр Борняков, заместитель министра в Министерстве цифровой трансформации Украины. Он также подчеркнул, что команда продолжает работу над украинской большой языковой моделью (LLM), запустила Дія.AI на открытое бета-тестирование и формирует национальную стратегию развития ИИ.

Функционал платформы охватывает разнообразные потребности пользователей. Каждый посетитель сможет получить доступ к актуальным рекомендациям и практическим инструментам использования ИИ в различных отраслях. Кроме того, платформа предоставляет возможность присоединиться к ведущему комитету по ИИ при Минцифре и принять участие в формировании стратегии до 2030 года. Пользователи также смогут ознакомиться с компаниями, присоединившимися к регулированию ИИ, и узнать об AI-комьюнити в Украине.

Особые возможности созданы для стартап-экосистемы через проект SandBox. Этот инструмент позволяет компаниям тестировать свои ИИ-решения в безопасной среде и проверять их соответствие международным стандартам. При этом государство готово оказывать поддержку в ключевых технологических направлениях: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech и EdTech.

Платформа также представит достижения WINWIN AI CoE — первого в Украине Центра передового опыта по разработке и интеграции искусственного интеллекта. Посетители смогут ознакомиться с AI-продуктами центра и познакомиться с ведущими визионерами и сильнейшими командами в сфере AI.

Доступ ко всем возможностям новой государственной платформы искусственного интеллекта открыт по ссылке.

Этот шаг дополняет другие масштабные AI-инициативы ведомства. Напомним, Минцифра совместно с «Киевстар» приступили к созданию собственной большой языковой модели (LLM) для государственных учреждений и бизнеса. Проект призван обеспечить технологический суверенитет Украины в сфере ИИ и создать безопасные AI-решения, адаптированные к особенностям украинского языка и культуры.