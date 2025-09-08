Tele2 осуществляет поэтапное отключение 3G-сети в столичном регионе Эстонии

Эстонский оператор мобильной связи Tele2 постепенно закрывает сеть третьего поколения. В настоящее время компания демонтирует устаревшее оборудование в самых густонаселенных районах страны — в течение сентября поэтапно будет отключено около 40% сети 3G в Таллинне и регионе Харьюмаа. Как сообщает пресс-служба Tele2, высвобожденные частоты компания направит на развитие сетей четвертого и пятого поколений.

Технологический директор компании Танел Сарри объяснил стратегическое значение этого шага для самых густонаселенных территорий Эстонии. По его словам, жители столичного региона предъявляют высокие требования к качеству телекоммуникационных услуг, прежде всего к скорости передачи данных и стабильности связи.

- Реклама -

«Наши абоненты привыкли иметь бесперебойный доступ к услугам в любое время и в любом месте. Именно поэтому мы постоянно модернизируем нашу сеть», — отметил Танел Сарри. Он подчеркнул, что технологии 3G уже не удовлетворяют растущие потребности пользователей в высокоскоростном интернете и качественной голосовой связи.

Оператор осуществляет поэтапное отключение устаревшего оборудования по установленному графику. Первый этап состоялся 4 сентября, когда 3G-покрытие отключили в западных районах Таллинна и Харьюмаа. Второй этап состоится 18 сентября — тогда отключат сеть в центральной и восточной частях столицы, а также в восточных районах региона.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Больше всего это коснется владельцев устаревших устройств, которые поддерживают только технологии третьего поколения. После завершения демонтажа 3G такие модемы и маршрутизаторы станут непригодными для работы в сети Tele2. В то же время большинство абонентов оператора уже пользуется современным оборудованием четвертого и пятого поколений.

Для голосовых вызовов компания рекомендует перейти на технологию Voice over Long Term Evolution (VoLTE), которая обеспечивает более высокое качество связи и более быстрое установление соединения по сравнению с 3G. Эта услуга работает в сетях 4G и предоставляет пользователям лучший опыт общения.

Технологический директор успокоил владельцев старых телефонов, отметив, что сохранится альтернативный способ связи. Абоненты смогут звонить через сеть второго поколения (2G), которая будет работать и после прекращения работы 3G-сети.

Кроме того, оператор советует включить Voice over Wi-Fi (VoWiFi) — технологию, позволяющую звонить через беспроводное интернет-соединение, когда мобильная сеть недоступна. Что касается интернет-оборудования, то устройства, приобретенные или арендованные в течение последних пяти лет, будут работать стабильно без дополнительных настроек.

Владельцам оборудования старше десяти лет следует проверить совместимость с технологиями 4G, поскольку поддержка только 3G-стандартов сделает невозможным дальнейшее использование таких устройств после завершения демонтажа сети.

- Реклама -

Напомним, другой эстонский оператор — Telia — отключил сеть 3G еще в 2023 году.