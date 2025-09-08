UARU

MEGOGO покажет матч сборной Украины против Азербайджана в отборе на ЧМ-2026

Матч між збірними Азербайджану й України

Медиасервис MEGOGO будет эксклюзивно транслировать отборочный матч на Чемпионат мира по футболу 2026 между сборными Азербайджана и Украины. Поединок состоится 9 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе MEGOGO.

Болельщики смогут смотреть матч на OTT-платформе по подписке «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». Также игру бесплатно покажут на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в сети эфирного цифрового вещания T2 и в кабельных сетях.

Футбольный матч прокомментируют опытные спортивные журналисты Вадим Скичко и Вадим Шевякин. Эта пара неоднократно освещала важнейшие футбольные события для украинской аудитории.

Подготовка к трансляции начнется за час до начала матча. В 18:00 начнется предматчевая студия с ведущим Сергеем Лукьяненко. В программу пригласили бывших игроков национальной сборной Украины Александра Головко и Эдуарда Цихмейструка в качестве экспертов.

Смотреть поединок на платформе можно в нескольких разделах. Матч будет доступен в подразделе «Футбол» главного раздела «Спорт», а также на специальном канале «MEGOGO Футбол Первый». Дополнительно в день игры появится отдельный канал в разделе «Телевидение».

Этот матч станет вторым для подопечных главного тренера Сергея Реброва в рамках отборочного цикла. В первом матче украинская команда проиграла сборной Франции со счетом 0:2.

