Латвийский оператор Bite отключит 3G в нескольких регионах страны

Латвийский оператор мобильной связи Bite Latvija отключит сеть третьего поколения (3G) в нескольких краях страны. Отключение произойдет в ночь с 16 на 17 сентября и коснется Даугавпилса, Аугшдаугавского, Салдусского и Талсинского краев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такое решение является частью общегосударственной стратегии оператора — поэтапно отказываться от устаревших технологий мобильной связи. Отключение позволит компании передать частотные ресурсы более современным стандартам связи четвертого и пятого поколений.

«Отключение 3G сети — это естественный этап развития мобильных технологий. Отказываясь от устаревших решений, мы освобождаем частотный спектр для развития 4G и 5G технологий, которые обеспечивают пользователям значительно более высокие скорости передачи данных, более стабильное соединение и лучшее качество услуг связи», — отметил руководитель департамента радиосетей Bite Latvija Александр Беляев.

Компания уже провела подобные мероприятия в других регионах страны. Предыдущие этапы отключения 3G сети успешно завершили в отдельных регионах и городах Земгале, Видземе и Курземе. Модернизация в этих территориях прошла по плану без серьезных технических проблем.

Успешный опыт предыдущих отключений позволяет оператору уверенно продолжать работу в других частях Латвии. По планам компании, 3G покрытие полностью отключат по всей стране к весне 2026 года.

Подібні процеси модернізації мобільних мереж тривають і в сусідній Естонії, де оператор Tele2 також поступово згортає мережу третього покоління. Упродовж вересня компанія планує відключити близько 40% мережі 3G у Таллінні та регіоні Харьюмаа.