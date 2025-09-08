Эксперты рассчитали стоимость подключения к интернету всех жителей Земли

Обеспечение доступа к интернету для 2,6 миллиарда человек, которые сейчас его не имеют, потребует инвестиций в размере от 2,6 до 2,8 триллиона долларов до 2030 года. Об этом говорится в исследовании Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union, ITU).

Львиная доля средств пойдет на развитие телекоммуникационной инфраструктуры. По расчетам организации, на эту статью расходов необходимо от 1,5 до 1,7 триллиона долларов. Эти средства направят на расширение широкополосных сетей фиксированной связи и развертывание сетей четвертого поколения (4G). Также часть инвестиций пойдет на создание спутникового доступа в самых отдаленных регионах планеты.

- Реклама -

Существенные расходы ожидаются на повышение доступности цифровых технологий. На удешевление смартфонов и услуг широкополосной связи потребуется 983 миллиарда долларов. Эта сумма поможет сделать современные технологии финансово доступными для миллиардов пользователей в развивающихся странах.

Развитие цифровой грамотности также требует значительных инвестиций. ITU подсчитал, что 152 миллиарда долларов необходимо потратить на обучение населения навыкам работы с интернетом. Дополнительно 600 миллионов долларов пойдет на совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей цифровую сферу.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

ITU визначив обсяг інвестицій для забезпечення глобального доступу до інтернету

Международный союз электросвязи подчеркивает стратегическое значение цифровой среды для глобального развития. Организация отмечает, что интернет создает возможности для получения образования в планетарном масштабе и открывает новые рабочие места. Кроме того, сеть обеспечивает доступ к «услугам, которые могут изменить жизнь людей и сообщества». В связи с этим ITU призывает все страны мира к углублению международного сотрудничества в цифровой сфере.

Реализацию этих амбициозных планов возглавляет Дорин Богдан-Мартин, которая стала первой женщиной на посту генерального секретаря ITU. Американка заменила на этой должности китайца Хоулиня Чжао.