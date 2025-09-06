VEON назначил нового представителя в наблюдательный совет «Киевстара»

Марине Бабаян, директор по корпоративным вопросам телекоммуникационной группы VEON, стала членом наблюдательного совета украинского мобильного оператора «Киевстар». Она сменила на этой должности другого представителя головной компании – Асаби Дорис, которая работала в совете с сентября 2023 года.

Соответствующую информацию «Киевстар» разместил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно документам, Бабаян с 2022 года работает директором по корпоративным вопросам VEON. В наблюдательном совете «Киевстара» она будет работать до 28 апреля 2026 года.

Эта кадровая перестановка происходит на фоне недавних преобразований в структуре управления компании. Президент Kyivstar Group и «Киевстара» Александр Комаров ранее сообщил о создании нового расширенного наблюдательного совета после выхода компании на биржу Nasdaq. Новый орган управления состоит из 10 членов, возглавляет его CEO VEON Каан Терзиоглу.

Стоит отметить, что VEON владеет 89,6% акций «Киевстара», поэтому является основным акционером украинского телекоммуникационного гиганта. Полный состав обновленного наблюдательного совета пока официально не раскрывают.

«Киевстар» остается крупнейшим мобильным оператором Украины с абонентской базой почти 23 миллиона пользователей мобильной связи. Кроме того, компания обслуживает более 1,1 миллиона клиентов услуги «Домашний интернет».

Бизнес-модель оператора охватывает разнообразный портфель цифровых сервисов. В него входят медицинская платформа Helsi, развлекательная платформа «Киевстар ТВ» для кино и телевидения, а также лидер рынка райдхейлинга и доставки Uklon. Компания также развивает корпоративный сегмент, предлагая решения в сфере облачных технологий, киберзащиты и искусственного интеллекта.

Технологическое направление развития «Киевстар» реализует через подразделение Kyivstar.Tech, которое занимается разработкой программного обеспечения в Украине. Это подразделение сотрудничает с международными технологическими компаниями, в частности с Starlink.