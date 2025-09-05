Warner Bros. Discovery судится с Midjourney за нарушение авторских прав

Медиагигант Warner Bros. Discovery начал судебное дело против ИИ-платформы Midjourney, которая генерирует изображения. Компания обвиняет сервис в незаконном использовании защищенных авторским правом образов культовых персонажей для обучения нейросети. Как сообщает The Hollywood Reporter, среди спорных материалов — изображения Бэтмена, Супермена и Скуби-Ду.

Согласно исковому заявлению, Midjourney без разрешения использовала контент Warner Bros. для обучения генеративной модели. Это позволяет пользователям платформы создавать высококачественные изображения популярных персонажей в любых сценариях. Медиакорпорация рассматривает такие действия как незаконное присвоение интеллектуальной собственности.

- Реклама -

Истец считает особенно острой позицию Midjourney в отношении сознательного нарушения ограничений. Платформа сначала блокировала создание видео на основе изображений, нарушающих авторские права, однако в августе этого года отменила эти запреты. Представители сервиса позиционируют это решение как улучшение функционала для пользователей.

Warner Bros. Discovery добивается возмещения убытков и изъятия незаконно полученной Midjourney прибыли. В то же время компания требует прекращения дальнейших нарушений авторских прав на свой контент. Этот иск продолжает волну судебных споров в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Ранее, в июне этого года, аналогичные иски к Midjourney подали Walt Disney и Comcast — владелец Universal Studios. Эти медиагиганты обвиняли платформу в незаконном использовании образов Дарта Вейдера, Барта Симпсона, Шрека и Русалочки для обучения алгоритмов.

Представители Warner Bros. подчеркивают, что судебное разбирательство направлено на защиту творческих инвестиций и партнерских отношений компании. По данным на сентябрь 2024 года, Midjourney насчитывает около 21 миллиона пользователей во всем мире. Годовой доход платформы оценивается примерно в 300 миллионов долларов США.

В ответ на предыдущие иски Midjourney заявляла, что законодательство об авторском праве не предоставляет абсолютного контроля над использованием произведений. Компания утверждает, что применение защищенных материалов для обучения ИИ-моделей соответствует принципам добросовестного использования и способствует свободному обмену идеями в технологической сфере.

Ранее мы сообщали, что американский медиаконгломерат Warner Bros. Discovery решил разделить компанию на две независимые публичные структуры к середине 2026 года. Новые подразделения получили временные названия Streaming & Studios и Global Networks.