UARU

MEGOGO покажет матчи молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2027

Новости
Литва U-21 – Україна U-21

Медиасервис MEGOGO будет транслировать матчи молодежной сборной Украины во время отборочных соревнований к чемпионату Европы 2027 года. Трансляции будут проходить на OTT-платформе компании и телеканале «MEGOGO СПОРТ», который работает в эфире T2 и кабельных сетях. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Первый матч отборочного турнира команда Унаи Мельгосы проведет на выезде против Литвы. Пятница, 5 сентября, станет днем поединка в городе Друскининкай на арене ЛСК «Друскининкай Стедиум». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Этот матч, как и все другие поединки сборной Украины в квалификации на Евро-2027, смогут посмотреть зрители медиасервиса MEGOGO. На OTT-платформе трансляции доступны по подписке «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». В то же время матчи будет транслировать телеканал «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях.

Игру Литва U-21 – Украина U-21 прокомментируют Виталий Волочай и Вадим Шевякин. На платформе MEGOGO посмотреть матч можно в подразделе «Футбол» раздела «Спорт», а также на канале «MEGOGO Футбол Второй».

Добавим, что в группе H, кроме Литвы, соперниками «сине-желтых» являются команды Венгрии, Турции и Хорватии. Второй матч 10 октября национальная команда Украины проведет против венгров.

Финальную стадию Евро-2027 (U-21) примут Албания и Сербия. По итогам этого турнира будут определены участники Олимпиады-2028.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO
