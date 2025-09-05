Amazon достигла рекордной скорости спутникового интернета — 1,28 Гбит/с

Корпорация Amazon установила новый рекорд скорости спутникового интернет-соединения во время тестирования собственной системы Project Kuiper. Испытания продемонстрировали скорость загрузки 1,28 Гбит/с. Как сообщает PCMag, тестирование проводилось с помощью персонального компьютера и веб-сервиса Speedtest компании Ookla.

Рекордные результаты были получены с помощью специального клиентского терминала корпоративного класса. Устройство оснащено антенной размерами 75×50 сантиметров, которая изначально проектировалась для обеспечения гигабитных скоростей. В то же время стандартные пользовательские антенны Project Kuiper будут обеспечивать скорость до 400 Мбит/с при загрузке.

Глава проекта Раджив Бадял подчеркнул важность достижения. По его словам, это первая коммерческая фазированная антенная решетка (ФАР), которая обеспечила скорость более 1 Гбит/с с низкой околоземной орбиты. Руководитель проекта также выразил надежду на быстрое внедрение технологии для коммерческих клиентов.

Однако эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма в отношении реальных показателей системы. Профессор компьютерных наук Университета Виктории Цзяньпин Пань, специализирующийся на спутниковых системах связи, объяснил особенности текущего тестирования. Исследователь отметил, что испытания проходят в условиях минимальной нагрузки на сеть, поскольку сервис еще не запущен для коммерческих клиентов.

В реальных условиях работы необходимо учитывать одновременное подключение большого количества пользователей. Этот фактор может существенно повлиять на реальную скорость подключения каждого абонента системы Project Kuiper.

Основной конкурент Amazon также активно развивает гигабитные технологии спутникового интернета. Компания SpaceX в июне представила новую корпоративную антенну Starlink стоимостью 1999 долларов. Устройство пока обеспечивает скорость более 400 Мбит/с, однако после вывода спутников нового поколения Starlink V3 в следующем году скорость должна достичь 1 Гбит/с.

Даты запуска коммерческого сервиса Project Kuiper пока не объявлены. Зато проект уже получает федеральное финансирование США для обеспечения широкополосного доступа в регионах с ограниченным покрытием. В частности, в штате Вайоминг планируется предоставлять скорость не менее 150 Мбит/с для местных жителей.

В настоящее время на низкой околоземной орбите находится более 100 спутников группировки Project Kuiper. В ближайшие недели и месяцы компания планирует новые запуски для полного развертывания спутниковой сети.