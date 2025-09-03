UARU

UARU

Ютубер MrBeast может создать собственного мобильного оператора

НовостиТелеком
Ютубер MrBeast
Фото: GoogleWatchBlog

Джимми Дональдсон, известный в сети как MrBeast, изучает возможность запуска оператора мобильной связи на американском рынке. Согласно сообщению Business Insider, ссылающемуся на утечку материалов для инвесторов, реализация этого проекта может состояться уже в 2026 году.

Хотя развитие направления мобильной связи не входит в первоочередные задачи команды контент-создателя, представленные материалы свидетельствуют о серьезных намерениях выйти на этот рынок. При этом Дональдсону не придется строить собственную инфраструктуру с нуля — он может воспользоваться услугами ведущих операторов вроде T-Mobile или Verizon для предоставления услуг под собственным брендом.

- Реклама -

Согласно презентационным материалам, ютубер намерен применить модель мобильного виртуального оператора сети (MVNO). Эту стратегию ранее успешно использовали другие известные личности, в частности актер Райан Рейнольдс и представители семьи Трампа. Стоит отметить, что Рейнольдс в 2023 году продал свою телекоммуникационную компанию корпорации T-Mobile за 1,35 миллиарда долларов.

Развитие мобильной связи станет очередным шагом в стратегии Beast Industries — материнской компании Дональдсона — по расширению бренда MrBeast за пределы медийной сферы. В настоящее время портфолио предпринимателя включает бренд сладостей Feastables и линейку детских игрушек. Помимо услуг мобильной связи, компания также рассматривает возможности выхода на рынки финансовых технологий и мобильных игр.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Специалисты отрасли MVNO отмечают, что для успешного запуска мобильного оператора MrBeast придется заключить партнерское соглашение с провайдером для аренды голосовых услуг и передачи данных. Построение собственной инфраструктуры остается нереалистичным даже для самого популярного ютубера в мире. Вместо этого Дональдсону и его коллегам стоит сконцентрироваться на привлечении подписчиков, передав технические аспекты биллинга и обслуживания клиентов специализированным посредникам.

«Основная стратегия заключается в фокусировании на маркетинговых мероприятиях и продажах с полной передачей операционных процессов сторонним исполнителям», — пояснил Алекс Бесен, консультант в сфере MVNO, основатель и руководитель The Besen Group.

Между тем французский стример Зак Нани стал первым частным создателем контента, который самостоятельно получил официальные права на трансляцию профессионального футбола. Его соглашение с агентством IMG предусматривает показ матчей высшего дивизиона чемпионата Саудовской Аравии в сезоне 2025/26 на платформах Twitch и YouTube.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Представлена технология Dolby Vision 2 с искусственным интеллектом и усовершенствованным HDR

Американская компания Dolby Laboratories представила второе поколение технологии Dolby Vision на базе ИИ. Первые совместимые телевизоры выпустит Hisense.
Новости

Рада одобрила в первом чтении законопроект о криптовалютах

Народные депутаты Украины поддержали законопроект, призванный ввести правовое регулирование криптовалютного рынка. За документ проголосовали 246 парламентариев.
Новости

Украинцы меньше всего доверяют телемарафону «Єдині новини»

Украинцы меньше всего доверяют телемарафону «Єдині новини» — ему...
Новости

Сеть Ланет продлила акцию на гигабит: почти три года интернета по 34 гривны в месяц. Как подключиться?

Интернет-провайдер Сеть Ланет продлил специальную акцию «34 месяца интернета по 34 грн» до 21 сентября 2025 года.
Новости

«Укртелеком» подтвердил соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001

«Укртелеком» — крупнейший в Украине оператор фиксированной связи — получил подтверждение соответствия международному стандарту ISO 27001, который определяет требования к системам управления информационной безопасностью.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить