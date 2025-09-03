Ютубер MrBeast может создать собственного мобильного оператора

Джимми Дональдсон, известный в сети как MrBeast, изучает возможность запуска оператора мобильной связи на американском рынке. Согласно сообщению Business Insider, ссылающемуся на утечку материалов для инвесторов, реализация этого проекта может состояться уже в 2026 году.

Хотя развитие направления мобильной связи не входит в первоочередные задачи команды контент-создателя, представленные материалы свидетельствуют о серьезных намерениях выйти на этот рынок. При этом Дональдсону не придется строить собственную инфраструктуру с нуля — он может воспользоваться услугами ведущих операторов вроде T-Mobile или Verizon для предоставления услуг под собственным брендом.

Согласно презентационным материалам, ютубер намерен применить модель мобильного виртуального оператора сети (MVNO). Эту стратегию ранее успешно использовали другие известные личности, в частности актер Райан Рейнольдс и представители семьи Трампа. Стоит отметить, что Рейнольдс в 2023 году продал свою телекоммуникационную компанию корпорации T-Mobile за 1,35 миллиарда долларов.

Развитие мобильной связи станет очередным шагом в стратегии Beast Industries — материнской компании Дональдсона — по расширению бренда MrBeast за пределы медийной сферы. В настоящее время портфолио предпринимателя включает бренд сладостей Feastables и линейку детских игрушек. Помимо услуг мобильной связи, компания также рассматривает возможности выхода на рынки финансовых технологий и мобильных игр.

Специалисты отрасли MVNO отмечают, что для успешного запуска мобильного оператора MrBeast придется заключить партнерское соглашение с провайдером для аренды голосовых услуг и передачи данных. Построение собственной инфраструктуры остается нереалистичным даже для самого популярного ютубера в мире. Вместо этого Дональдсону и его коллегам стоит сконцентрироваться на привлечении подписчиков, передав технические аспекты биллинга и обслуживания клиентов специализированным посредникам.

«Основная стратегия заключается в фокусировании на маркетинговых мероприятиях и продажах с полной передачей операционных процессов сторонним исполнителям», — пояснил Алекс Бесен, консультант в сфере MVNO, основатель и руководитель The Besen Group.

