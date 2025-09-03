В Китае создали первый в мире чип 6G, обеспечивающий скорость передачи данных более 100 Гбит/с

Исследователи из Китая разработали революционный «всечастотный» чип 6G, который способен обеспечивать скорость мобильного интернета более 100 гигабит в секунду. Это потенциально увеличивает скорость в 5 тысяч раз по сравнению с текущим уровнем интернета в сельской местности США. Инновационная разработка способна работать в широком диапазоне частот от 0,5 до 115 гигагерц, что позволит загружать 50-гигабайтный фильм в разрешении 8K за несколько секунд. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на публикацию в научном журнале Nature.

Созданием прорыва в области беспроводных технологий занималась объединенная команда инженеров из Пекинского университета и Городского университета Гонконга. Размер нового чипа не превышает размер человеческого ногтя – его габариты составляют всего 11 на 1,7 миллиметра. Эта компактная система заменяет девять отдельных радиосистем, которые традиционно требовались для покрытия такого широкого спектра частот.

- Реклама -

Ключевой особенностью разработки является использование технологии фотонно-электронной интеграции на основе тонкопленочного ниобата лития. Система работает по принципу преобразования радиосигналов в оптические с помощью широкополосного электрооптического модулятора, после чего они проходят обработку фотонными компонентами и снова переходят в радиодиапазон.

Во время тестирования чип продемонстрировал чрезвычайно быструю настройку – система переключалась на частоту 6 гигагерц всего за 180 микросекунд. Это значительно превосходит возможности современных технологий пятого поколения (5G), которые работают в ограниченном диапазоне около 3 гигагерц.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Профессор Ван Синьцзюнь из Пекинского университета подчеркнул острую необходимость разработки технологий 6G из-за растущего спроса на высокоскоростные соединения. По его словам, сети следующего поколения должны использовать преимущества различных диапазонов частот для обеспечения максимальной эффективности.

Новая технология обещает революционные изменения в сферах телемедицины, промышленной автоматизации и виртуальной реальности благодаря сверхнизким задержкам и интеграции искусственного интеллекта. Будущие приложения, в частности голографическая хирургия, могут требовать частот до 100 гигагерц. Однако эксперты телекоммуникационной отрасли выражают опасения по поводу возможной перегрузки электромагнитных сред при массовом внедрении технологии 6G, ведь уже сейчас мобильные телефоны 5G работают на частоте около 3 гигагерц, а спутники используют частоту 30 гигагерц.

Исследователи описали свою систему как «значительный шаг на пути к созданию беспроводных сетей полного спектра и универсального назначения». Они отметили улучшение пропускной способности, скорости передачи данных и функциональности системы по сравнению с предыдущими демонстрациями беспроводной связи.

Одновременно с разработкой 6G-технологий в Китае активно разворачиваются сети предыдущего поколения. Компания Huawei в сотрудничестве с China Unicom недавно запустила первую широкополосную сеть 10G в новом районе Сюньань провинции Хэбэй, которая базируется на решении 50G PON.

По прогнозам аналитиков университета Цинхуа, первые коммерческие сети 6G в Китае могут появиться к 2028 году. Впрочем, полноценный запуск технологии ожидается ближе к 2030 году, когда инфраструктура будет готова для поддержки новых стандартов связи.