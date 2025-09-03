Украинцы меньше всего доверяют телемарафону «Єдині новини» — ему не верят 39% опрошенных граждан. В то же время наибольшее доверие завоевали Telegram-каналы (29%) и видеоконтент на YouTube (24%). Такие выводы содержит исследование социологической группы «Рейтинг» «Украинцы, доверие к медиа и дезинформация», обнародованное 1 сентября.

Исследование показало изменения в медиапотреблении украинцев. Telegram уверенно стал главным источником новостей — им постоянно или часто (4-5 дней в неделю) пользуются 52% респондентов. Это значительно превышает показатели других платформ.

YouTube занимает второе место по популярности — его контент постоянно или часто просматривают 32% опрошенных. Facebook остается на третьей позиции — его используют 28% респондентов.

Интересно, что телемарафон «Единые новости» и чаты в Viber имеют одинаковый уровень использования — к каждому из этих источников постоянно или часто обращаются по 25% украинцев. Однако уровень доверия к ним кардинально отличается.

Традиционные медиа теряют популярность. Газеты и журналы почти утратили свою читательскую аудиторию — 84% украинцев никогда не используют их для получения информации. Радио также теряет слушателей — 75% респондентов полностью его игнорируют.

Региональные медиа, традиционные и онлайн, также не находят отклика у читателей. Более 60% украинцев не обращаются за новостями к региональным изданиям и международным онлайн-ресурсам.

Анализ уровня доверия показал общее недоверие украинцев к средствам массовой информации. Даже самые надежные источники не достигают 30% положительных оценок. Международные и украинские онлайн-медиа поддерживают только 16% опрошенных, что свидетельствует о скептическом отношении граждан к традиционной журналистике.

Телемарафону «Единые новости» не доверяют 39% опрошенных, еще 24% респондентов колеблются в своем отношении, а 19% не смогли определиться с ответом.

Исследование также раскрыло ситуацию с проверкой фактов. Почти 40% украинцев никогда не проверяют правдивость полученной информации. Только 18% респондентов всегда пытаются выяснить правдивость новостей, прежде чем им поверить.

Активнее проверяют информацию представители молодого поколения (18-29 лет), лица с высшим образованием, а также военные и ветераны.

Наиболее распространенными способами проверки информации украинцы назвали доверие к собственной интуиции и опыту (34%) и сравнение данных с несколькими авторитетными источниками (25%). Такой подход свидетельствует об интуитивном, а не системном способе фактчекинга.

По результатам информационного теста на устойчивость к дезинформации 59% украинцев оказались уязвимыми к манипуляционному контенту. Респондентам предложили оценить правдивость 12 медийных утверждений о политике, экономике и культуре — шести правдивых и шести ложных.

Группа «Рейтинг» выделила характерные черты граждан, которые наиболее подвержены дезинформации. Эти респонденты значительно меньше поддерживают евроинтеграционный курс Украины и вступление в НАТО, а также меньше доверяют действующей власти.

В то же время лица, уязвимые к дезинформации, оценивают свою способность различать правдивую и ложную информацию так же высоко, как и устойчивые к манипуляциям граждане.

При проверке информации эта категория респондентов чаще полагается на личный опыт и интуицию, реже сравнивая данные из разных источников. Среди них чаще встречаются русскоязычные или двуязычные граждане, жители прифронтовых территорий, представители менее обеспеченных и менее образованных слоев населения.

Опрос проводился с 1 по 23 апреля 2025 года по заказу организаций «Львовский медиафорум» и International Media Support. В исследовании приняли участие 2 тысячи респондентов.