Суд позволил Google не продавать Chrome и Android

Федеральный окружной суд США вынес окончательное решение по резонансному антимонопольному делу против корпорации Google. Технологический гигант избежал принудительной продажи браузера Chrome и операционной системы Android, однако будет вынужден предоставлять доступ к поисковым данным конкурентам и прекратить заключение эксклюзивных соглашений. Об этом сообщает BBC.

Решение вынес окружной судья Амит Мехта после длительного судебного процесса, начавшегося в 2020 году. Дело касалось обвинений в создании монополии на рынке интернет-поиска путем установления Google Search в качестве поисковой системы по умолчанию в собственных продуктах и продуктах партнеров.

Министерство юстиции США первоначально требовало кардинальных мер, включая разделение компании и продажу Chrome. Однако судья счел такие требования чрезмерными для данного дела. Вместо этого Google получила возможность сохранить ключевые активы при соблюдении новых ограничений.

Центральным элементом судебного решения стал запрет эксклюзивных контрактов на продвижение Google Search, Chrome, Google Assistant и приложения Gemini. Это решение кардинально изменит практику компании, которая годами платила миллиарды долларов партнерам за гарантированные позиции.

В ходе судебного процесса выяснилось, что только в 2021 году Google потратила более 26 миллиардов долларов на сделки с Apple и Mozilla. Эти контракты обеспечивали доминирование поисковой системы Google на устройствах и в браузерах партнеров.

Новые правила позволят производителям смартфонов и разработчикам браузеров предварительно устанавливать или продвигать альтернативные поисковые системы наряду с продуктами Google. В то же время компания сохраняет право платить за размещение по умолчанию, но без эксклюзивных условий.

Google постоянно отрицала любые антимонопольные нарушения, утверждая, что доминирование компании объясняется преимуществами ее продуктов. Представители корпорации назвали вторничное решение суда победой, поскольку удалось избежать самых строгих санкций.

В прошлом году судья Мехта уже установил факт монополизации рынка онлайн-поиска со стороны Google. Тогда суд признал, что компания использовала нечестные методы для сохранения доминирующих позиций, что нарушало американское антимонопольное законодательство.

Решение может существенно повлиять на конкурентную среду в технологической отрасли. Альтернативные поисковые системы и браузеры получают шанс конкурировать на равных с продуктами Google на устройствах пользователей.