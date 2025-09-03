Сеть Ланет продлила акцию на гигабит: почти три года интернета по 34 гривны в месяц. Как подключиться?

Интернет-провайдер Сеть Ланет продлил специальную акцию «34 месяца интернета по 34 грн» до 21 сентября 2025 года. Предложение позволяет новым абонентам подключить интернет со скоростью до 2,5 Гбит/с за символическую месячную плату в течение почти трех лет. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе провайдера.

Акция, посвященная 34-й годовщине Независимости Украины, началась 1 августа и должна была завершиться 3 сентября 2025 года. Однако руководство Сети Ланет приняло решение продлить действие специальных условий в сентябре из-за большого спроса среди потенциальных абонентов.

Согласно условиям акции, новые клиенты получают доступ к высокоскоростному интернету по фиксированной цене 34 гривны ежемесячно в течение 34 месяцев. Отметим, что после завершения акционного периода будет действовать стандартная стоимость выбранного тарифного плана.

Компания предлагает несколько вариантов подключения в зависимости от технических возможностей и потребностей пользователей. Тарифы GIG и PON предоставляют скорость до 1000 Мбит/с по технологиям Ethernet и PON соответственно. Стоимость первого платежа для этих тарифов составляет 68 гривен, что включает подключение и первый месяц пользования услугой.

Абонентам, которым требуются более высокие скорости, доступны тарифы на основе технологии XGPON. Тариф PON.2 предоставляет скорость до 2000 Мбит/с, а стоимость первого платежа составляет 2033 гривны, что включает подключение и первую месячную абонплату. Самый быстрый тариф PON.T предоставляет доступ к интернету со скоростью до 2500 Мбит/с. Первый платеж для этого тарифа — 2533 гривны, которые также покрывают подключение и первый месяц услуг.

Все тарифные планы включают доступ к IPTV-пакету «Prime». Для тарифов GIG, PON и PON.2 пакет содержит более 115 онлайн-телеканалов. Абоненты тарифа PON.T, кроме 115 онлайн-телеканалов, дополнительно получают доступ к 160 кабельным каналам.

Важным преимуществом услуг Сети Ланет является автономная система питания, которая обеспечивает работу интернета даже во время длительных отключений электроэнергии. Это особенно важно в нынешних условиях, когда стабильная связь имеет критическое значение для работы и учебы.

Еще одно преимущество акционных тарифов от Ланет: статический IP-адрес уже включен в стоимость интернет-пакетов.

География акции охватывает Ровенскую, Волынскую, Хмельницкую, Винницкую и Киевскую области, а также города Каменец-Подольский, Калуш, Фастов, Ивано-Франковск, Киев и прилегающие населенные пункты. Тариф PON.2 можно заказать в Киеве, Вишневом, Крюковщине, Софиевской Борщаговке и Белогородке, а тариф PON.T с кабельным телевидением — исключительно для жителей столицы.

Акция рассчитана на новых абонентов, которые не пользовались услугами Сети Ланет в течение последних 34 месяцев. Ограничение также распространяется на адреса, где ранее осуществляли подключение к услугам компании на акционных условиях.

Для подключения к акции потенциальные абоненты могут оставить заявку на сайте провайдера, обратиться по номеру горячей линии (044) 303-90-90 или по электронной почте info@lanet.ua. Компания предоставляет техническую поддержку круглосуточно и гарантирует быстрое подключение после подачи заявки.