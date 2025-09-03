UARU

UARU

Рада одобрила в первом чтении законопроект о криптовалютах

Новости
Криптовалюти

Народные депутаты Украины поддержали законопроект, призванный ввести правовое регулирование криптовалютного рынка. Документ получил поддержку 246 парламентариев во время голосования в первом чтении. Об этом сообщили народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

Одобренный законопроект №10225-д создает основу для функционирования рынка виртуальных активов в Украине. По словам председателя подкомитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, документ формирует правовое поле для развития современного финансового рынка и цифровой экономики.

- Реклама -

Ключевым аспектом нового законодательства станет система налогообложения операций с криптовалютами. Как отметил депутат Ярослав Железняк, общая ставка налога составит 18+5% от полученной прибыли. В то же время законодатели предусмотрели льготный период для участников рынка.

В первый год после вступления закона в силу будет действовать специальная ставка в размере 5 процентов при выводе средств в фиатную валюту. Такая мера призвана стимулировать легализацию существующих криптовалютных операций и привлечение новых участников на официальный рынок.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Несмотря на одобрение основных принципов регулирования, вопрос назначения регулятора остается открытым. По информации Железняка, окончательное решение о том, кто будет регулировать рынок — Национальный банк Украины (НБУ) или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — пока не принято.

Принятие законопроекта в первом чтении означает начало процесса его доработки. Документ пройдет процедуру внесения поправок и повторного рассмотрения в парламенте перед окончательным одобрением и вступлением в силу.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Украинцы меньше всего доверяют телемарафону «Єдині новини»

Украинцы меньше всего доверяют телемарафону «Єдині новини» — ему...
Новости

Сеть Ланет продлила акцию на гигабит: почти три года интернета по 34 гривны в месяц. Как подключиться?

Интернет-провайдер Сеть Ланет продлил специальную акцию «34 месяца интернета по 34 грн» до 21 сентября 2025 года.
Новости

«Укртелеком» подтвердил соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001

«Укртелеком» — крупнейший в Украине оператор фиксированной связи — получил подтверждение соответствия международному стандарту ISO 27001, который определяет требования к системам управления информационной безопасностью.
Новости

YouTube начал блокировать семейные Premium-подписки пользователям, которые не проживают вместе

Видеохостинг усилил контроль за соблюдением условий семейного плана YouTube Premium.
Новости

MEGOGO покажет матч Украина – Франция на OTT-платформе и бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ»

5 сентября MEGOGO покажет матч Украина-Франция в квалификации к ЧМ-2026. Смотрите на OTT-платформе по подписке или бесплатно на канале MEGOGO СПОРТ в Т2.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить