Рада одобрила в первом чтении законопроект о криптовалютах

Народные депутаты Украины поддержали законопроект, призванный ввести правовое регулирование криптовалютного рынка. Документ получил поддержку 246 парламентариев во время голосования в первом чтении. Об этом сообщили народные депутаты Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

Одобренный законопроект №10225-д создает основу для функционирования рынка виртуальных активов в Украине. По словам председателя подкомитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, документ формирует правовое поле для развития современного финансового рынка и цифровой экономики.

Ключевым аспектом нового законодательства станет система налогообложения операций с криптовалютами. Как отметил депутат Ярослав Железняк, общая ставка налога составит 18+5% от полученной прибыли. В то же время законодатели предусмотрели льготный период для участников рынка.

В первый год после вступления закона в силу будет действовать специальная ставка в размере 5 процентов при выводе средств в фиатную валюту. Такая мера призвана стимулировать легализацию существующих криптовалютных операций и привлечение новых участников на официальный рынок.

Несмотря на одобрение основных принципов регулирования, вопрос назначения регулятора остается открытым. По информации Железняка, окончательное решение о том, кто будет регулировать рынок — Национальный банк Украины (НБУ) или Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) — пока не принято.

Принятие законопроекта в первом чтении означает начало процесса его доработки. Документ пройдет процедуру внесения поправок и повторного рассмотрения в парламенте перед окончательным одобрением и вступлением в силу.