Американская компания Dolby Laboratories представила новую версию технологии HDR-видео — Dolby Vision 2. Второе поколение стандарта дебютировало через десять лет после выпуска технологии первого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Главной новинкой второго поколения стали инструменты Content Intelligence, работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система самостоятельно настраивает телевизор в зависимости от типа контента и подключенных внешних устройств. Это решение дополняет новыми возможностями уже имеющуюся технологию Dolby Vision IQ.

В новой версии разработчики добавили несколько функций для улучшения качества картинки. Технология Precision Black делает более четкими темные сцены, не нарушая творческий замысел авторов. Функция Light Sense учитывает внешнее освещение и сочетает его с эталонными данными об освещении в исходном материале.

Стандарт нового поколения поддерживает двунаправленную тональную компрессию. Благодаря этому мощные телевизоры могут показывать картинку с более высокой яркостью, лучшей контрастностью и более насыщенными цветами. В то же время создатели контента получили более широкий контроль над использованием технических возможностей экрана.

Отдельно разработчики поработали над проблемой сглаживания движений, которая часто беспокоит кинематографистов. Технология Authentic Motion позволяет создателям управлять параметрами движения в каждом отдельном кадре. Это помогает убрать нежелательное дрожание и сохранить истинное авторское видение.

Первыми телевизоры с Dolby Vision 2 выпустит китайская компания Hisense. Новинки будут работать на процессоре MediaTek Pentonic 800. Сейчас почти 350 моделей телевизоров от производителей LG, TCL, Sony, Vizio, Roku и других брендов поддерживают оригинальный Dolby Vision.

Кайрон Армстронг, представитель Dolby Laboratories, подтвердил обратную совместимость технологии. Контент Dolby Vision будет работать на телевизорах, поддерживающих любую из спецификаций. Однако распознавать и использовать дополнительные метаданные смогут только устройства с поддержкой Dolby Vision 2.

Новая версия стандарта делит телевизоры на два уровня поддержки. Стандартная маркировка Dolby Vision 2 предназначена для массовых телевизоров с улучшенным качеством изображения. Версия Dolby Vision 2 Max предложит премиум-функции для самых мощных телевизоров на рынке.