На «Киевстар ТВ» заработал FAST-канал «ДОМ UA»

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (ГП «МПИУ») совместно с платформой «Киевстар ТВ» представили FAST-канал «ДИМ UA». Новый канал предоставляет зрителям круглосуточный доступ к самым популярным украинским сериалам, документальным фильмам и авторским программам о национальной культуре, истории и современности. Об этом сообщает пресс-служба ГП «МПИУ».

«ДІМ UA» транслирует разножанровые украинские проекты собственного производства ГП «МПИУ», которые ранее показывал телеканал украинского иновещания «Дім» и которые получили признание аудитории. Особое внимание привлекают драмы военного времени «Под одной крышей» и «Мангровый роща».

Зрители также смогут увидеть историю любви военного времени в сериале «Зов любви» и мини-сериал «Мое кино» о важности доверия в отношениях. Программная сетка включает психологическую драму «Курс счастливой жизни», «Новогоднюю шкереберть» об осознании истинных желаний и восьмисерийную экранизацию романа Ирен Роздобудько «Здесь и сейчас» о судьбах четырех подруг.

Документальный блок канала составляют ленты-победители и номинанты украинских и международных кинофестивалей. Среди них историческая драма «Семейный альбом» о трагедии Голодомора и современных российских преступлениях, «Содержимое чувствительного характера» о фотографах-документалистах войны и «Homo Amans» с четырьмя историями спасения животных во время полномасштабной агрессии.

Культурно-познавательный сегмент включает авторские программы телеканала «Дом». В частности, проект «Код идентичности» со Светланой Леонтьевой, который исследует уникальные события украинской истории и восстанавливает национальную память. Программа «Города» с Анатолием Анатоличем рассказывает о жизни украинских населенных пунктов в условиях войны.

Бизнес-тематику освещает программа «Дело будет» с Сергеем Лиховидой, посвященная предпринимателям, которые развивают дело несмотря на российскую агрессию. Профессиональные истории показывают в проектах «Сделано в Украине» и «Мастер дела».

Музыкальный контент канала включает любимые выпуски программ «Музтренд», #Музоборона и Music Day. Также в программной сетке — историко-культурный проект «Древо» и юмористическо-познавательное «Блокпост шоу».

FAST-каналы (Free ad-supported streaming television) — это бесплатные стриминговые каналы, которые обеспечивают непрерывный показ контента из библиотеки вещателя при поддержке рекламодателей. Такой формат позволяет зрителям получать качественный контент без дополнительных затрат на подписку.

Запуск «ДІМ UA» продолжает стратегию ГП «МПИУ» по расширению присутствия украинского контента на ведущих стриминговых платформах. Ранее предприятие совместно с медиасервисом Megogo запустили FAST-канал «Дім+», который также предоставляет зрителям сериалы и программы, посвященные украинской культуре, музыке и истории.