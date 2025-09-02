YouTube начал блокировать семейные подписки Premium пользователям, которые не проживают вместе

Видеохостинг усилил контроль за соблюдением условий семейного плана YouTube Premium. Платформа требует, чтобы все участники подписки проживали в одном доме с владельцем абонемента. Первые пользователи уже получили официальные уведомления о приостановке доступа. Об этом сообщает Techweez.

Компания отправила предупредительные письма пользователям, нарушающим условия пользования. В сообщении указано: «Ваша семейная подписка YouTube Premium требует, чтобы все участники проживали в одном доме с менеджером подписки. Поскольку выяснилось, что вы не проживаете вместе, подписка будет приостановлена через 14 дней».

Платформа ввела систему регулярных проверок местонахождения пользователей. Такая «электронная проверка» проводится ежемесячно для подтверждения совместного проживания всех участников семейной группы. Ранее неудачная проверка не влекла за собой серьезных ограничений доступа.

После блокировки пользователь остается членом семейной группы, но теряет все преимущества премиум-подписки. В то же время YouTube предоставляет возможность обжаловать решение через специальную форму для «подтверждения права на участие».

Семейный план YouTube Premium стоит 23 доллара в месяц. Он позволяет подключить до пяти членов семьи для совместного использования услуг YouTube Premium и YouTube Music. Такая подписка обеспечивает значительную экономию по сравнению с отдельными личными планами.

Официальные правила совместного проживания участников действуют с 2023 года. Однако до недавнего времени компания практически не контролировала их выполнение. Усиление проверок произошло после запуска тестирования нового тарифа Premium для двух человек.

Ранее мы сообщали, что «Киевстар» предложил украинским пользователям YouTube Premium за 90 гривен ежемесячно. Ведущий телекоммуникационный оператор заключил партнерское соглашение с Google, благодаря которому абоненты могут получать доступ к премиум-услугам по специальной цене.