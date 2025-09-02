UARU

UARU

YouTube начал блокировать семейные подписки Premium пользователям, которые не проживают вместе

НовостиВидеосервисы
YouTube Premium
Фото: Shutterstock / JarTee

Видеохостинг усилил контроль за соблюдением условий семейного плана YouTube Premium. Платформа требует, чтобы все участники подписки проживали в одном доме с владельцем абонемента. Первые пользователи уже получили официальные уведомления о приостановке доступа. Об этом сообщает Techweez.

Компания отправила предупредительные письма пользователям, нарушающим условия пользования. В сообщении указано: «Ваша семейная подписка YouTube Premium требует, чтобы все участники проживали в одном доме с менеджером подписки. Поскольку выяснилось, что вы не проживаете вместе, подписка будет приостановлена через 14 дней».

- Реклама -

Платформа ввела систему регулярных проверок местонахождения пользователей. Такая «электронная проверка» проводится ежемесячно для подтверждения совместного проживания всех участников семейной группы. Ранее неудачная проверка не влекла за собой серьезных ограничений доступа.

После блокировки пользователь остается членом семейной группы, но теряет все преимущества премиум-подписки. В то же время YouTube предоставляет возможность обжаловать решение через специальную форму для «подтверждения права на участие».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Семейный план YouTube Premium стоит 23 доллара в месяц. Он позволяет подключить до пяти членов семьи для совместного использования услуг YouTube Premium и YouTube Music. Такая подписка обеспечивает значительную экономию по сравнению с отдельными личными планами.

Официальные правила совместного проживания участников действуют с 2023 года. Однако до недавнего времени компания практически не контролировала их выполнение. Усиление проверок произошло после запуска тестирования нового тарифа Premium для двух человек.

Ранее мы сообщали, что «Киевстар» предложил украинским пользователям YouTube Premium за 90 гривен ежемесячно. Ведущий телекоммуникационный оператор заключил партнерское соглашение с Google, благодаря которому абоненты могут получать доступ к премиум-услугам по специальной цене.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Укртелеком» подтвердил соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001

«Укртелеком» — крупнейший в Украине оператор фиксированной связи — получил подтверждение соответствия международному стандарту ISO 27001, который определяет требования к системам управления информационной безопасностью.
Новости

MEGOGO покажет матч Украина – Франция на OTT-платформе и бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ»

5 сентября MEGOGO покажет матч Украина-Франция в квалификации к ЧМ-2026. Смотрите на OTT-платформе по подписке или бесплатно на канале MEGOGO СПОРТ в Т2.
Новости

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера сериала «Витя»

Платформа «Киевстар ТВ» начала показ первого оригинального сериала «Витя» — драмеди о молодом автослесаре из Лубен, который стремится стать психологом.
Новости

НКЭК впервые применила внесудебное урегулирование спора между потребителем и оператором мобильной связи

НКЭК рассмотрела первое дело о внесудебном урегулировании конфликта между потребителем и оператором мобильной связи. Гражданин жаловался на низкое качество связи в своем районе, а комиссия частично удовлетворила его требования.
Новости

Житель Тернопольской области приговорен к трем годам условно за пиратское распространение украинских телеканалов

Зборовский районный суд Тернопольской области вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который занимался незаконным распространением украинских телеканалов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить