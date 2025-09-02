«Укртелеком» подтвердил соответствие международному стандарту информационной безопасности ISO 27001

«Укртелеком» — крупнейший в Украине оператор фиксированной связи — получил подтверждение соответствия международному стандарту ISO 27001, который определяет требования к системам управления информационной безопасностью (СУИБ). Это достижение свидетельствует о высоком уровне защиты данных и надежности инфраструктуры компании. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Международный стандарт ISO 27001 определяет четкие критерии построения и работы эффективных систем информационной безопасности. Соответствие этому стандарту означает, что телекоммуникационная компания использует самые современные методы защиты информации.

Коммерческий директор «Укртелеком» Игорь Яремчук назвал подтверждение соответствия ISO 27001 стратегическим шагом компании. «Это свидетельствует о нашей приверженности высочайшим стандартам информационной безопасности. Мы заботимся о доверии клиентов и партнеров, ведь именно оно является основой нашего развития», — отметил он.

Сертификация дает клиентам «Укртелеком» ряд важных преимуществ. Первое — прозрачность и отлаженность процедур управления рисками информационной безопасности. Второе — совершенство процессов, которые снижают вероятность инцидентов из-за утечки данных или кибератак.

Кроме того, сертификат ISO 27001 гарантирует стабильность и предсказуемость работы системы в любых условиях. Это особенно важно сегодня, когда кибербезопасность становится решающим фактором для бизнеса.

ИТ-директор «Укртелеком» Павел Голицын подчеркнул: сертификация — это независимая оценка работы команды компании. «Мы внедрили комплексный подход к безопасности, который охватывает технологические решения, соответствующие бизнес-процессы и культуру ответственности сотрудников», — добавил он.

Благодаря такому системному подходу компания минимизирует риски и обеспечивает надежную защиту корпоративной информации. Это дает «Укртелеком» дополнительные конкурентные преимущества на рынке телекоммуникационных услуг.

Бизнес-клиенты компании благодаря сертификации ISO 27001 могут строить безопасные цифровые процессы в партнерстве с надежным оператором. Подтвержденное соответствие международным стандартам обеспечивает высокое доверие к инфраструктуре «Укртелеком».

Напомним, летом 2025 года «Укртелеком» стал первой украинской компанией в составе европейской ассоциации Connect Europe.