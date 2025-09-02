Ретро Техно #2: компьютеры, провайдеры и спутниковое ТВ в Крыму 90-х

YouTube-канал «ПЕРЕГОВОРКА» выпустил второй эпизод ностальгической серии «Ретро Техно» о развитии технологий в Крыму 90-х и начале 2000-х годов. Выпуск вышел 15 августа 2025 года, гостем которого стал Павел Белоусов — технический руководитель линии цифровой помощи Nadiyno.org.

Почти часовой выпуск раскрывает особенности внедрения компьютеров на Крымском полуострове. Разговор начинается с первых компьютеров в регионе и специфики программного обеспечения, доступного в Крыму. Гость подробно рассказывает о первых файлах для загрузки из сети и культовых видеоиграх того периода.

Гость подробно рассказывает о становлении электронной коммерции и онлайн-платежей. Белоусов вспоминает первые попытки заработка через интернет, появление электронных платежных инструментов и даже попытки «намахивания» компании Google. Отдельно обсуждаются ранние формы интернет-мошенничества и способы их распознавания.

Материал подробно освещает технические аспекты интернет-подключения в Крыму. Выпуск охватывает первый доступ к сети интернет, развитие спутникового интернета и махинации с телефонными линиями. Гость рассказывает о создании первого сайта в сети и процессе интернетизации Алушты.

Вторая половина материала раскрывает специфику провайдерских услуг в курортном регионе. Подробно описывается работа минипровайдера на базе Укртелеком и проект ОГО!, сезонные колебания интернет-потребностей и особенности заработка через сеть в туристическом бизнесе.

Белоусов рассказывает о развитии мобильной связи в Крыму в контексте общеукраинских тенденций. Гость упоминает особенности развертывания сетевой инфраструктуры на полуострове и адаптацию технологий к местным условиям.

Завершающая часть материала раскрывает особенности телерадиовещания в регионе. Обсуждаются особенности кабельного телевидения в Алуште и Ялте, эфирный прием на мысе Айя и уникальные явления тропосферного и спорадического радиоприема. Отдельно упоминается деятельность телерадиокомпании 555 и развитие спутникового телевидения.

Гость рассказывает об информационном голоде того периода и поиске единомышленников через технологические сообщества. Материал затрагивает коллекционирование радиоприемников как хобби и культурные особенности медиапотребления в регионе.

Полный выпуск «Ретро Техно #2»: