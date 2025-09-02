Медиасервис MEGOGO будет транслировать стартовый матч национальной команды Украины в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. Номинально домашний поединок между сборными Украины и Франции состоится 5 сентября на «Тарчинской Арене Вроцлав», начало в 21:45 по киевскому времени. Об этом сообщает пресс-служба MEGOGO.

Платформа обладает эксклюзивными правами на трансляцию всех матчей украинской сборной в отборочном турнире к предстоящему Мундиалю. Зрители смогут смотреть встречи через OTT-платформу по подписке «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S». В то же время трансляция будет доступна бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ», который вещает в эфире цифрового телевидения T2 и кабельных сетях.

Встречу между «сине-желтыми» и французской сборной прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. Предматчевый эфир начнется в 20:30 с ведущим Владимиром Кобельковым. Экспертами студийной программы станут бывший наставник молодежной сборной Украины Александр Головко и экс-воротар киевского «Динамо» и национальной команды Денис Бойко.

Поединок на цифровой платформе можно посмотреть в нескольких местах. Пользователи найдут трансляцию в подразделе «Футбол» раздела «Спорт», на канале «MEGOGO Футбол Первый» или через специальный всплывающий канал в разделе «Телевидение», который появится в день матча.

Напомним, что в квалификационной группе вместе с французской командой соперниками Украины также стали сборные Азербайджана и Исландии. Следующий матч отбора украинцы проведут уже 9 сентября в Баку против азербайджанской команды.

Во время трансляции MEGOGO традиционно будет проводить благотворительный сбор в поддержку Украины. Детали акции будут сообщать комментаторы матча, а для участия зрителям нужно будет отсканировать QR-код, который появится на экране.