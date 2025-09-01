Житель Тернопольской области приговорен к трем годам условно за пиратское распространение украинских телеканалов

7 августа 2025 года Зборовский районный суд Тернопольской области вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который занимался незаконным распространением украинского телевизионного контента. Нарушитель продавал модифицированные медиаприставки для нелегального просмотра телеканалов ведущих украинских медиагрупп. Об этом редакции Mediasat рассказали в пресс-службе 1+1 media.

Уголовное производство было начато по инициативе медиагруппы 1+1 media, которая является участником антипиратской инициативы «Чистое небо». Следствие установило, что подсудимый организовал продажу модифицированных медиаприставок стоимостью 700 гривен каждая. Эти устройства обеспечивали доступ к популярным телеканалам 1+1 Украина, 2+2, ТЕТ, УНИАН, Бигуди и ПЛЮСПЛЮС без разрешения правообладателя.

Кроме того, нарушитель предоставлял нелегальный доступ к каналам медиагруппы Starlight Media («ICTV», «СТБ», «М1», «М2» и другие). Все эти телеканалы входят в состав Инициативы «Чистое небо», которая активно борется с пиратством в сфере телерадиовещания. Мужчина использовал один из пиратских OTT-сервисов (Over-The-Top) для подключения к телевизионному контенту без заключения соответствующих лицензионных соглашений.

Действия подсудимого были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Во-первых, по части 2 статьи 176, которая предусматривает ответственность за нарушение авторского права и смежных прав в крупном размере. Во-вторых, по частям 1 и 2 статьи 361-2, касающейся несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом.

Учитывая признание вины и возмещение причиненного ущерба, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Наказание было назначено условно с испытательным сроком один год. В течение этого периода осужденный обязан не нарушать закон и сообщать органу пробации о своем пребывании.

«Мы последовательно продолжаем борьбу с пиратством и незаконным использованием контента», — прокомментировал руководитель антипиратской инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко. Он призвал украинцев выбирать исключительно легальные источники для просмотра медиаконтента, подчеркнув важность защиты интеллектуальной собственности.

Представители 1+1 media и Инициативы «Чистое небо» предупреждают о серьезных правовых последствиях пиратской деятельности. В частности, они подчеркивают, что продавцы медиаоборудования обязаны соблюдать требования законодательства. Кроме того, настройка пиратских сервисов не является «легкими деньгами», а наоборот — приводит к серьезным проблемам: уголовным делам, обыскам, изъятию оборудования, возмещению убытков и получению судимости.