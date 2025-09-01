UARU

UARU

Житель Тернопольской области приговорен к трем годам условно за пиратское распространение украинских телеканалов

Новости
Теле пиратство

7 августа 2025 года Зборовский районный суд Тернопольской области вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который занимался незаконным распространением украинского телевизионного контента. Нарушитель продавал модифицированные медиаприставки для нелегального просмотра телеканалов ведущих украинских медиагрупп. Об этом редакции Mediasat рассказали в пресс-службе 1+1 media.

Уголовное производство было начато по инициативе медиагруппы 1+1 media, которая является участником антипиратской инициативы «Чистое небо». Следствие установило, что подсудимый организовал продажу модифицированных медиаприставок стоимостью 700 гривен каждая. Эти устройства обеспечивали доступ к популярным телеканалам 1+1 Украина, 2+2, ТЕТ, УНИАН, Бигуди и ПЛЮСПЛЮС без разрешения правообладателя.

- Реклама -

Кроме того, нарушитель предоставлял нелегальный доступ к каналам медиагруппы Starlight Media («ICTV», «СТБ», «М1», «М2» и другие). Все эти телеканалы входят в состав Инициативы «Чистое небо», которая активно борется с пиратством в сфере телерадиовещания. Мужчина использовал один из пиратских OTT-сервисов (Over-The-Top) для подключения к телевизионному контенту без заключения соответствующих лицензионных соглашений.

Действия подсудимого были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Во-первых, по части 2 статьи 176, которая предусматривает ответственность за нарушение авторского права и смежных прав в крупном размере. Во-вторых, по частям 1 и 2 статьи 361-2, касающейся несанкционированного сбыта информации с ограниченным доступом.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Учитывая признание вины и возмещение причиненного ущерба, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Наказание было назначено условно с испытательным сроком один год. В течение этого периода осужденный обязан не нарушать закон и сообщать органу пробации о своем пребывании.

«Мы последовательно продолжаем борьбу с пиратством и незаконным использованием контента», — прокомментировал руководитель антипиратской инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко. Он призвал украинцев выбирать исключительно легальные источники для просмотра медиаконтента, подчеркнув важность защиты интеллектуальной собственности.

Представители 1+1 media и Инициативы «Чистое небо» предупреждают о серьезных правовых последствиях пиратской деятельности. В частности, они подчеркивают, что продавцы медиаоборудования обязаны соблюдать требования законодательства. Кроме того, настройка пиратских сервисов не является «легкими деньгами», а наоборот — приводит к серьезным проблемам: уголовным делам, обыскам, изъятию оборудования, возмещению убытков и получению судимости.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

lifecell предложил абонентам гигабитный интернет за 50 гривен на четыре недели. Как подключиться?

lifecell запустил новую услугу «Домашний интернет lifecell», которую можно добавить к активному тарифному плану. Услуга стоит всего 50 гривен за четыре недели.
Новости

На телеканале ICTV2 стартует третий сезон интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?»

Телеканал ICTV2 начинает показ нового сезона популярной телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» с ведущим Стасом Бокланом.
Новости

Украинцы меняют смартфоны раз в 4-5 лет: результаты опроса Viber

Исследование Viber среди 40 тыс. украинцев показало: 55% покупают новый смартфон раз в 4-5 лет, 27% получают их в подарок. Статистика использования гаджетов.
Новости

SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 спутников Starlink

SpaceX осуществила очередной успешный запуск партии спутников Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 24 космических аппарата.
Новости

«Киевстар» открыл офис в Дубае и ищет новые точки роста

«Киевстар» открыл офис в Дубае в рамках географического расширения. Компания изучает возможности развития в e-commerce, финтехе и облачных технологиях.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить