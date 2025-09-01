Украинцы меняют смартфоны раз в 4-5 лет: результаты опроса Viber

Большинство украинских пользователей не спешат с обновлением мобильных устройств. По результатам масштабного опроса, более половины респондентов покупает новый смартфон только раз в 4-5 лет. В то же время значительная часть опрошенных вообще не занимается самостоятельной покупкой гаджетов. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном компанией Rakuten Viber среди украинских пользователей.

Опрос охватил около 40 тысяч участников с официального канала мессенджера в Украине. Результаты демонстрируют консервативный подход украинцев к обновлению мобильной техники.

Наибольшая группа респондентов – 55% – сообщила о покупке нового телефона раз в 4-5 лет. Этот показатель свидетельствует о длительном жизненном цикле смартфонов среди украинских пользователей. Вторая по величине категория опрошенных – 27% – вообще не занимается самостоятельной покупкой мобильных устройств, обычно получая их в качестве подарков.

Менее распространенными оказались другие варианты поведения потребителей. Только 17% участников опроса обновляют свои устройства чаще – раз в 2-4 года. Наименьшую группу составили энтузиасты технологий, которые покупают новые модели каждый год-полтора – таких оказалось только 1%.

Исследование также раскрыло особенности использования других электронных устройств украинцами. Треть опрошенных (33%) чаще всего пользуется ноутбуком как дополнительным гаджетом к смартфону. Еще 16% отдают предпочтение стационарным компьютерам.

Важным выводом стало то, что почти треть участников опроса (29%) пользуется исключительно смартфоном, не имея других электронных устройств. Этот показатель иллюстрирует центральную роль мобильных телефонов в цифровой жизни украинцев.

Планшеты занимают четвертое место по популярности – ими регулярно пользуются 14% респондентов. Смарт-часы пока остаются нишевым продуктом, их используют только 5% опрошенных. Остальные 3% указали другие варианты устройств.

Методология исследования базировалась на анонимном онлайн-опросе с выборкой более 40 тысяч пользователей. Ключевую возрастную группу составили респонденты 34-45 лет, при этом более половины участников не превысили 45-летний возраст.

Центральная роль смартфонов в жизни украинцев подтверждается и другими исследованиями цифрового поведения. В частности, более 40% украинцев отказываются отключать уведомления на смартфонах во время сна, что свидетельствует о глубокой интеграции мобильных устройств в повседневную жизнь пользователей.