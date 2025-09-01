UARU

НКЭК впервые применила внесудебное урегулирование спора между потребителем и оператором мобильной связи

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), рассмотрела первое дело о внесудебном урегулировании конфликта между потребителем и оператором мобильной связи. Гражданин жаловался на низкое качество связи в своем районе, а комиссия частично удовлетворила его требования. Название конкретного оператора регулятор не раскрывает.

По результатам рассмотрения дела регулятор обязал оператора мобильной связи внедрить организационно-технические меры для улучшения качества услуг на территории Киевской области. Это решение стало первым прецедентом использования механизма внесудебного урегулирования споров в телекоммуникационной сфере.

Для принятия обоснованного решения НКЭК привлекла экспертов Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР). Специалисты центра провели технические измерения уровня сигнала базовых станций в проблемном районе. В то же время собственные специалисты комиссии провели дополнительные проверки с использованием сертифицированного оборудования.

Процедура рассмотрения дела включала организацию специального заседания с участием обеих сторон конфликта. На этом совещании предварительного рассмотрения спора представители потребителя и оператора связи смогли изложить свои позиции. Такая практика позволила комиссии всесторонне оценить ситуацию и установить фактическое состояние качества предоставления услуг.

Комиссия подчеркивает, что качество мобильной связи зависит от многих факторов. К ним относятся особенности рельефа местности, строительные материалы сооружений, а также метеорологические условия. Из-за этого в отдельных случаях возможно ухудшение или прерывание сигнала.

Для задач, требующих максимальной стабильности соединения, в частности просмотра потокового видео или загрузки объемных файлов, эксперты рекомендуют использовать фиксированный широкополосный доступ к интернету. Эта технология обеспечивает более стабильное и качественное соединение по сравнению с мобильными сетями.

Успешное завершение первого дела демонстрирует эффективность системы внесудебного урегулирования споров в телекоммуникационной отрасли. Введенный механизм предоставляет потребителям дополнительный инструмент защиты их прав без обращения в судебные инстанции. В то же время операторы связи получают понятный сигнал о необходимости обеспечения надлежащего качества услуг.

НКЭК заявляет о готовности и в дальнейшем отстаивать права граждан на качественные и доступные услуги электронных коммуникаций. Комиссия подчеркивает свою роль независимого арбитра, способного реально влиять на улучшение ситуации в сфере телекоммуникаций.

Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
