На телеканале ICTV2 стартует третий сезон интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?»

Хто хоче стати мільйонером?
Телеканал ICTV2 начинает показ нового сезона популярной телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» с ведущим Стасом Бокланом. Первый выпуск третьего сезона выходит в эфир сегодня, 1 сентября, в 19:00. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе телеканала.

Новый сезон охватит десять выпусков, в которых примут участие украинцы разных профессий и возрастов. По словам организаторов, в этом формате выиграет каждый участник. Среди первых игроков — электромонтажница Дина Слоневская, которая ранее работала на «Азовстали», и военный Андрей Глущенко.

Ведущий программы Стас Боклан, имеющий звание Народного артиста Украины, предстанет перед зрителями в обновленном образе. Зрители увидят его в стильных очках с массивной темной оправой и безупречном костюме классического кроя.

Формат передачи остается неизменным на протяжении 27 лет существования программы. Участники отвечают на вопросы разной сложности и могут выиграть сумму с шестью нулями. При этом создатели сохранили традиционные элементы игры, в частности фирменную фразу ведущего «Принимаю ваш ответ».

Татьяна Гребеник, генеральный креативный продюсер программного направления телеканалов ICTV/ICTV2 и Starlight Doc, подчеркнула важность проекта для украинского телевидения. По ее мнению, программа является «прародителем всех викторин» и символом телевизионных интеллектуальных игр.

Особенностью третьего сезона стала социальная направленность участников. Игроки намерены направить свои выигрыши на поддержку украинских защитников, ветеранские движения, социальные проекты для общин, помощь животным и восстановление окружающей среды.

Часть вопросов в новом сезоне касается Украины — ее истории, культуры и достижений граждан. Остальные охватывают общие знания и интересные факты разного уровня сложности.

Программа «Кто хочет стать миллионером?» становится первой премьерой осеннего сезона телеканала ICTV2. Выпуски будут выходить каждый понедельник, позволяя зрителям провести вечер за интеллектуальной игрой в семейном кругу.

Редакция Mediasat
