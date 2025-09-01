На «Киевстар ТВ» состоялась премьера сериала «Витя»

Платформа «Киевстар ТВ» начала показ первого оригинального сериала «Витя» — драмеди о молодом автослесаре из Лубен, который стремится стать психологом. Премьера проекта состоялась 1 сентября и открыла новую страницу в развитии собственного контента телевизионной платформы. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе «Киевстар ТВ».

Сериал рассказывает историю Вити — автослесаря из небольшого города, который обладает необычным талантом помогать людям решать психологические проблемы. Главный герой сравнивает человеческую психику со строением автомобиля и консультирует клиентов прямо на станции технического обслуживания. Этот нестандартный подход приносит ему популярность, однако ставит перед важным выбором между родным городом и возможностями столицы.

Запуск собственного оригинального контента становится важным этапом для платформы. «Это чрезвычайно значимое событие для нас. Мы создаем качественный украинский контент, близкий нашей аудитории. «Витя» — только начало всех наших следующих проектов», — отметил Павел Рыбак, СЕО «Киевстар ТВ».

Накануне официального запуска в столице состоялся эксклюзивный показ двух первых эпизодов. На мероприятие пригласили актеров, медийных личностей и представителей прессы, которые первыми оценили новый проект украинской киноиндустрии.

Виктор Дуфинец, который исполнил главную роль и стал соавтором проекта, подчеркнул особое значение сериала. «Это история, в которой зрители узнают собственные переживания, но в то же время найдут причины для улыбки и веры в себя», — прокомментировал актер.

Проект реализован в партнерстве с известной украинской кинокомпанией FILM.UA Group. Сериал основан на идее короткометражного фильма режиссера Максима Сусиды, который ранее получил международное признание на фестивалях.

Официальным саундтреком к сериалу стала композиция «По-любому все будет клёво», которую исполнила группа Adam вместе с певицей KOLA. Мелодичная песня точно передает оптимистичный настрой проекта и его главного персонажа.

Творческую группу возглавил Максим Сусида как автор идеи и режиссер. Сценарий написала Екатерина Холоденко, продюсером выступила Алена Тимошенко, а исполнительным продюсером — Ярина Фостяк. Операторскую работу выполнил Сергей Граблев.

Сериал «Витя» доступен для просмотра всем пользователям платформы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Контент можно смотреть одновременно на пяти устройствах в высоком качестве — от смартфонов до телевизоров и игровых консолей Xbox. Для доступа достаточно авторизации по номеру телефона.