UARU

UARU

На «Киевстар ТВ» состоялась премьера сериала «Витя»

НовостиВидеосервисыКино
«Вітя» стала першим власним серіалом Київстар ТБ

Платформа «Киевстар ТВ» начала показ первого оригинального сериала «Витя» — драмеди о молодом автослесаре из Лубен, который стремится стать психологом. Премьера проекта состоялась 1 сентября и открыла новую страницу в развитии собственного контента телевизионной платформы. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе «Киевстар ТВ».

Сериал рассказывает историю Вити — автослесаря из небольшого города, который обладает необычным талантом помогать людям решать психологические проблемы. Главный герой сравнивает человеческую психику со строением автомобиля и консультирует клиентов прямо на станции технического обслуживания. Этот нестандартный подход приносит ему популярность, однако ставит перед важным выбором между родным городом и возможностями столицы.

- Реклама -

Запуск собственного оригинального контента становится важным этапом для платформы. «Это чрезвычайно значимое событие для нас. Мы создаем качественный украинский контент, близкий нашей аудитории. «Витя» — только начало всех наших следующих проектов», — отметил Павел Рыбак, СЕО «Киевстар ТВ».

Накануне официального запуска в столице состоялся эксклюзивный показ двух первых эпизодов. На мероприятие пригласили актеров, медийных личностей и представителей прессы, которые первыми оценили новый проект украинской киноиндустрии.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Виктор Дуфинец, который исполнил главную роль и стал соавтором проекта, подчеркнул особое значение сериала. «Это история, в которой зрители узнают собственные переживания, но в то же время найдут причины для улыбки и веры в себя», — прокомментировал актер.

Проект реализован в партнерстве с известной украинской кинокомпанией FILM.UA Group. Сериал основан на идее короткометражного фильма режиссера Максима Сусиды, который ранее получил международное признание на фестивалях.

Официальным саундтреком к сериалу стала композиция «По-любому все будет клёво», которую исполнила группа Adam вместе с певицей KOLA. Мелодичная песня точно передает оптимистичный настрой проекта и его главного персонажа.

Творческую группу возглавил Максим Сусида как автор идеи и режиссер. Сценарий написала Екатерина Холоденко, продюсером выступила Алена Тимошенко, а исполнительным продюсером — Ярина Фостяк. Операторскую работу выполнил Сергей Граблев.

Сериал «Витя» доступен для просмотра всем пользователям платформы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера. Контент можно смотреть одновременно на пяти устройствах в высоком качестве — от смартфонов до телевизоров и игровых консолей Xbox. Для доступа достаточно авторизации по номеру телефона.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

НКЭК впервые применила внесудебное урегулирование спора между потребителем и оператором мобильной связи

НКЭК рассмотрела первое дело о внесудебном урегулировании конфликта между потребителем и оператором мобильной связи. Гражданин жаловался на низкое качество связи в своем районе, а комиссия частично удовлетворила его требования.
Новости

Житель Тернопольской области приговорен к трем годам условно за пиратское распространение украинских телеканалов

Зборовский районный суд Тернопольской области вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который занимался незаконным распространением украинских телеканалов.
Новости

lifecell предложил абонентам гигабитный интернет за 50 гривен на четыре недели. Как подключиться?

lifecell запустил новую услугу «Домашний интернет lifecell», которую можно добавить к активному тарифному плану. Услуга стоит всего 50 гривен за четыре недели.
Новости

На телеканале ICTV2 стартует третий сезон интеллектуальной игры «Кто хочет стать миллионером?»

Телеканал ICTV2 начинает показ нового сезона популярной телевизионной игры «Кто хочет стать миллионером?» с ведущим Стасом Бокланом.
Новости

Украинцы меняют смартфоны раз в 4-5 лет: результаты опроса Viber

Исследование Viber среди 40 тыс. украинцев показало: 55% покупают новый смартфон раз в 4-5 лет, 27% получают их в подарок. Статистика использования гаджетов.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить