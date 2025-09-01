Мобильный оператор lifecell запустил новую услугу «Домашний интернет lifecell», которую можно добавить к активному тарифному плану. Услуга стоит всего 50 гривен за четыре недели и обеспечивает неограниченный трафик со скоростью до 1 Гбит/с. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе оператора.

Новая услуга стала доступна для индивидуальных абонентов, пользующихся популярными тарифами lifecell. В перечень совместимых тарифов вошли «Просто Лайф», «Смарт Лайф», «Вільний Лайф», «Platinum Лайф», «Потужний», «Вільний Лайф.Регіон», «Мега», «Максі» и «Жара Лайт 2022». При этом условия основного тарифа остаются неизменными.

Стоимость подключения услуги составляет 25 гривен. В дальнейшем абоненты платят фиксированную сумму в 50 гривен каждые четыре недели за пользование домашним интернетом. Такая система ценообразования позволяет абонентам планировать расходы и не менять привычный тарифный план.

Технические возможности услуги зависят от типа подключения и покрытия сети по конкретному адресу. По технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) скорость соединения может достигать 1 Гбит/с. Для подключений через Ethernet максимальная скорость составляет 100 Мбит/с. В обоих случаях трафик является полностью неограниченным.

«Запуск “Домашнего интернета lifecell” — еще один шаг в развитии единой экосистемы конвергентных сервисов от компаний группы DVL (Датагруп-Volia-lifecell)», — прокомментировал Дмитрий Дзябура, директор по маркетингу группы компаний DVL. Он добавил, что ранее компания уже запустила линейку тарифов «Лайфсет», которая объединяет мобильную связь, фиксированный интернет и телевидение в одном пакете.

Домашний интернет lifecell. Детали

В lifecell особо отмечают актуальность новой услуги для студентов и молодежи в начале учебного года. Эта категория пользователей активно пользуется мультимедийным контентом и нуждается в стабильном домашнем интернет-соединении. При этом они могут сохранить свой привычный мобильный тариф без каких-либо изменений.

Для оформления «Домашнего интернета lifecell» доступно несколько способов. Абоненты могут подать заявку онлайн на сайте компании, позвонить по номеру 5433 или обратиться в ближайший магазин lifecell. Перед подключением обязательно проверяется техническая возможность предоставления услуги по конкретному адресу.

Стоит отметить, что услуга недоступна по адресам, где уже подключен фиксированный интернет по тарифам компаний «Воля-Кабель» или «ДАТАГРУП». Это связано с использованием общего оборудования между операторами группы DVL. В случае недостаточной суммы на счете услуга приостанавливается до полной оплаты, при этом предоставляется пакет услуг на один день по основному тарифу или действует стандартная тарификация. Заказать услугу можно на сайте s.lifecell.ua/lhi, по телефону 5433 или в магазинах lifecell.