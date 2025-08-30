UARU

UARU

SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 спутников Starlink

НовостиСпутниковая связь
Falcon 9
Фото: 24 Канал

30 августа американская аэрокосмическая компания SpaceX осуществила очередной успешный запуск партии спутников широкополосной связи Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 24 космических аппарата, стартовав с Космической базы Ванденберг в Калифорнии в 07:59 по киевскому времени. Как сообщает Space.com, миссия прошла без технических сбоев.

Особого внимания заслуживает первая ступень ракеты под обозначением Booster 1082, которая осуществила свой 15-й успешный запуск и возвращение. Через 8,5 минуты после старта ракета-носитель точно приземлилась на автономную морскую платформу «Of Course I Still Love You». Это количество повторных использований демонстрирует надежность технологии SpaceX, хотя и уступает рекорду компании в 30 успешных миссий, установленному другой ракетой Falcon 9 в прошлый четверг (28 августа).

- Реклама -

Верхняя ступень ракеты успешно выполнила свою задачу, развернув все 24 спутника на запланированных орбитальных параметрах. Компания подтвердила успешное завершение миссии сообщением в социальной сети X: «Подтверждено развертывание 24 спутников Starlink».

Сегодняшний запуск стал 107-м полетом ракеты Falcon 9 в течение текущего года. Более 70% всех миссий SpaceX в 2025 году направлены на расширение мегаугруппировки Starlink. Этот проект уже стал крупнейшей спутниковой системой в истории человечества.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

На сегодняшний день орбитальная сеть Starlink насчитывает более 8200 активных спутников. Количество космических аппаратов продолжает стремительно расти благодаря регулярным запускам, что обеспечивает глобальное покрытие широкополосного интернета для пользователей в разных уголках планеты.

Интересно, что SpaceX планирует в течение ближайших шести месяцев начать запуск спутников новой версии Starlink V3, что еще больше расширит возможности орбитальной сети.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» открыл офис в Дубае и ищет новые точки роста

«Киевстар» открыл офис в Дубае в рамках географического расширения. Компания изучает возможности развития в e-commerce, финтехе и облачных технологиях.
Новости

Американские инженеры передали квантовые данные через IP-протокол. Это шаг к созданию квантового интернета

Инженеры из Пенсильванского университета передали квантовые данные через обычные оптоволоконные кабели с использованием стандартного интернет-протокола IP.
Новости

Японский оператор обеспечил 99,9% покрытия страны прямой спутниковой связью для смартфонов от Starlink

Японский мобильный оператор KDDI объявил о расширении функций сервиса спутниковой связи с прямым подключением к устройству на основе сети Starlink.
Новости

Vodafone увеличил выручку на 15% и инвестировал 3,5 млрд грн в украинскую экономику

Vodafone Украина продемонстрировала стабильный рост ключевых финансовых показателей в первом полугодии 2025 года, увеличив выручку на 15% до 13,5 млрд гривен.
Новости

Власти японского города предлагают ограничить использование смартфонов до двух часов в сутки

Муниципальный совет города Тойоаке в Японии разработал проект постановления, который рекомендует жителям пользоваться смартфонами не более двух часов в день.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить