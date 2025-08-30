SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 24 спутников Starlink

30 августа американская аэрокосмическая компания SpaceX осуществила очередной успешный запуск партии спутников широкополосной связи Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 24 космических аппарата, стартовав с Космической базы Ванденберг в Калифорнии в 07:59 по киевскому времени. Как сообщает Space.com, миссия прошла без технических сбоев.

Особого внимания заслуживает первая ступень ракеты под обозначением Booster 1082, которая осуществила свой 15-й успешный запуск и возвращение. Через 8,5 минуты после старта ракета-носитель точно приземлилась на автономную морскую платформу «Of Course I Still Love You». Это количество повторных использований демонстрирует надежность технологии SpaceX, хотя и уступает рекорду компании в 30 успешных миссий, установленному другой ракетой Falcon 9 в прошлый четверг (28 августа).

Верхняя ступень ракеты успешно выполнила свою задачу, развернув все 24 спутника на запланированных орбитальных параметрах. Компания подтвердила успешное завершение миссии сообщением в социальной сети X: «Подтверждено развертывание 24 спутников Starlink».

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/fFSLjgGV3x — SpaceX (@SpaceX) August 30, 2025

Сегодняшний запуск стал 107-м полетом ракеты Falcon 9 в течение текущего года. Более 70% всех миссий SpaceX в 2025 году направлены на расширение мегаугруппировки Starlink. Этот проект уже стал крупнейшей спутниковой системой в истории человечества.

На сегодняшний день орбитальная сеть Starlink насчитывает более 8200 активных спутников. Количество космических аппаратов продолжает стремительно расти благодаря регулярным запускам, что обеспечивает глобальное покрытие широкополосного интернета для пользователей в разных уголках планеты.

Интересно, что SpaceX планирует в течение ближайших шести месяцев начать запуск спутников новой версии Starlink V3, что еще больше расширит возможности орбитальной сети.