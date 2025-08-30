UARU

«Киевстар» открыл офис в Дубае и ищет новые точки роста

Новости
Дубай

Телекоммуникационная компания «Киевстар» (Kyivstar Group) открыла офис в Дубае. Об этом во время NASDAQ Bell Ringing Ceremony в Нью-Йорке сообщил генеральный директор Александр Комаров. По информации dev.ua, в настоящее время компания активно ищет новые возможности для развития в цифровых отраслях.

Географическое расширение компания связывает со своим статусом публичной компании. «Мы несколько меняемся географически, поэтому нанимаем людей, которые должны усилить нас в сфере работы с инвесторами и финансовой отчетности», — пояснил руководитель компании.

В то же время «Киевстар» изучает стратегические возможности для развития цифровой инфраструктуры. Комаров отметил, что компания стремится укрепить существующие направления деятельности. К ним относятся собственный сервис вызова такси Uklon и медицинская платформа Helsi.

Параллельно компания исследует новые сферы развития. «Мы смотрим, сможем ли мы что-то сделать в области электронной коммерции. Конечно, хотели бы найти способ войти в отрасль цифровых финансов», — рассказал Александр Комаров.

Облачные технологии также относятся к приоритетным направлениям компании. Генеральный директор подчеркнул необходимость ускорить развитие этого сегмента как собственными силами, так и благодаря инвестициям.

Руководитель отметил, что у «Киевстар» есть четко очерченные стратегические направления работы. Компания активно изучает возможности для роста благодаря стратегическим приобретениям и партнерству.

Выбор Дубая для нового офиса неслучаен. В прошлом году материнская компания Veon, владелец «Киевстар», перенесла свою штаб-квартиру из Амстердама в Объединенные Арабские Эмираты. Тогда руководство Veon объяснило это решение желанием быть ближе к основным рынкам своей деятельности.

