Японский оператор обеспечил 99,9% покрытия страны прямой спутниковой связью для смартфонов от Starlink

Фото: Starlink

Японский мобильный оператор KDDI объявил о расширении функций сервиса спутниковой связи с прямым подключением к устройству (Direct-to-Device, D2D) на основе спутниковой сети Starlink от SpaceX. Новая услуга обеспечивает покрытие 99,9% территории Японии и позволяет передавать данные через смартфоны Google и Samsung. Об этом сообщает Mobile World Live.

Сервис Starlink Direct дополняет существующие возможности обмена сообщениями функцией передачи данных. В настоящее время технология работает с 19 приложениями на смартфонах серии Pixel 10 от Google и моделях Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 от Samsung.

Внедрение спутниковой сети Starlink позволит оператору существенно улучшить географическое покрытие мобильной связи. По оценкам KDDI, новый сервис сократит пробелы в покрытии примерно на 40 процентов по сравнению с традиционными наземными сетями.

Среди первых 19 приложений, поддерживающих соединение D2D, компания выделяет Google Maps, социальную сеть X и различные программы с информацией о погоде и окружающей среде. Эти сервисы будут доступны пользователям даже в отдаленных районах без покрытия наземных сетей.

KDDI планирует активно сотрудничать с разработчиками для увеличения количества совместимых приложений. Компания планирует предоставлять техническую поддержку разработчикам мобильных программ для интеграции их продуктов с технологией спутниковой связи.

В то же время на фоне расширения возможностей мобильной связи в Японии также обращают внимание на вопрос ответственного использования смартфонов. Муниципальный совет города Тойоаке разработал проект постановления с рекомендацией жителям ограничить пользование мобильными устройствами двумя часами ежедневно. Инициатива направлена на предотвращение проблем физического и психологического здоровья от чрезмерного использования смартфонов.

