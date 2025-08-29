Vodafone увеличил выручку на 15% и инвестировал 3,5 млрд грн в украинскую экономику

Vodafone Украина продемонстрировала стабильный рост ключевых финансовых показателей в первом полугодии 2025 года, увеличив выручку на 15% до 13,5 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Компания также существенно увеличила объем инвестиций в критическую инфраструктуру страны, вложив за первые шесть месяцев текущего года более 3,5 млрд гривен. Об этом говорится в пресс-релизе Vodafone Украина.

Операционный доход до выплаты процентов, налогов, обесценения и амортизации (OIBDA) увеличился на 12% и достиг 7,17 млрд гривен. При этом маржа OIBDA составила 53,1%, что на 1,7 процентного пункта меньше по сравнению с прошлогодним показателем. Снижение маржи произошло в результате стремительного роста налоговой нагрузки и расходов на электроснабжение для сетевой инфраструктуры.

Чистая прибыль компании составляет 1,7 млрд гривен, что на 13% меньше показателя первого полугодия 2024 года. Уменьшение прибыли вызвано дополнительными расходами из-за отсрочки выплат по еврооблигациям на два года и ростом расходов на обслуживание долговых обязательств.

Наиболее значимым достижением стало увеличение инвестиций на 66% по сравнению с аналогичным периодом. Более половины от общего объема капиталовложений направлено на развитие, восстановление и повышение устойчивости сети во время длительных отключений электроэнергии. Значительную долю инвестиций компания традиционно направляет на поддержку существующей сетевой инфраструктуры и развитие фиксированного доступа к интернету по технологии пассивных оптических сетей гигабитного уровня (GPON).

За три с половиной года полномасштабной войны телекоммуникационная компания инвестировала в украинскую экономику почти 19 млрд гривен. Эти вложения позволили внедрить ряд технологических инноваций, в частности первую в Украине систему энергосбережения Powerstar 2.0, основанную на искусственном интеллекте.

Компания начала подключение мобильных базовых станций через пассивные оптические сети xPON, используемые для обеспечения скоростного домашнего интернета. Это решение позволит относительно быстро переходить на новые поколения мобильной связи, в частности 5G и перспективный 6G.

Параллельно Vodafone приступил к модернизации телекоммуникационной инфраструктуры оператора фиксированной связи ФРИНЕТ, который входит в группу компаний с августа 2023 года. В рамках обновления FTTB сети заменяются на GPON технологию, что обеспечит клиентам до 72 часов автономной работы, десятикратное увеличение скорости интернета и возможность подключения множества устройств.

В мае 2025 года Vodafone получил права на использование радиочастот 1940-1945/2130-2135 МГц, которые ранее принадлежали оператору ТриМоб. Это позволило повысить эффективность использования спектра и укрепить емкость сети, особенно в столичном регионе с высоким уровнем нагрузки.

Увеличение пропускной способности сети стало важным фактором органического роста трафика, что привело к росту среднего дохода с одного пользователя (ARPU) до 136 гривен — это на 18,5% больше по сравнению с прошлым годом. Абонентская база остается стабильной в течение последних трех с половиной лет, хотя в отчетном периоде наблюдалось уменьшение общего количества клиентов на 3,1% до 15,4 миллиона.

В первом полугодии компания инвестировала 10 миллионов гривен в развитие Инженерной школы Киевской школы экономики (KSE). Средства направлены на стипендиальные программы и создание двух современных конструкторских лабораторий.

Vodafone также поддерживает ветеранский бизнес, приобретя частные ветеранские облигации на сумму 1,5 миллиона гривен с доходностью 6% годовых и сроком погашения до февраля 2027 года. Привлеченные средства направляются на поддержку и развитие украинского ветеранского предпринимательства.

В апреле компания запустила новые бизнес-тарифы Vodafone Business Connect для корпоративных клиентов с большими объемами минут. В июне была представлена линейка тарифов FLEXX с выгодными условиями для пользования интернетом в Украине и странах Европейского Союза по концепции «как дома».

Компания упростила процедуру переноса номера благодаря интеграции с приложением «Дія». Теперь абоненты могут подтвердить свою личность онлайн через функцию предоставления доступа к документам без посещения салонов связи.