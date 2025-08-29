UARU

UARU

Американские инженеры передали квантовые данные через IP-протокол. Это шаг к созданию квантового интернета

НовостиТехнологии
Квантові дані успішно передали через звичайні оптоволоконні мережі
Фото: Sylvia Zhang / University of Pennsylvania

Инженеры из Пенсильванского университета совершили прорыв в создании квантовых сетей, успешно передав квантовые данные через обычные оптоволоконные кабели с использованием стандартного интернет-протокола (IP). Координацию между квантовыми и классическими данными обеспечивал специально разработанный микроскопический квантовый чип. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science.

Этот революционный эксперимент доказал возможность функционирования хрупких квантовых сигналов в той же инфраструктуре, которая используется для обычного интернет-трафика. Квантовые сигналы состоят из пар «запутанных» квантовых частиц, которые настолько тесно связаны между собой, что изменение одной из них мгновенно влияет на другую.

- Реклама -

Именно этот феномен, по словам ученых, позволит объединить вычислительные мощности квантовых компьютеров. Это приведет к появлению более быстрого и энергоэффективного искусственного интеллекта, новых лекарств и материалов, создание которых недоступно современным суперкомпьютерам.

Исследователи провели испытания на реальном коммерческом оптоволокне сети кампуса Verizon. Во время тестирования они продемонстрировали, что разработанный чип может не только передавать квантовые сигналы, но и автоматически корректировать помехи. Кроме того, устройство способно объединять квантовые и классические данные в стандартные интернет-пакеты и маршрутизировать их, используя ту же систему адресации и инструменты управления, которые применяются для подключения обычных устройств к сети.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Уникальные свойства квантовых частиц можно объяснить с помощью известного мысленного эксперимента Эрвина Шрёдингера с котом и коробкой. Основная проблема заключается в том, что в результате измерения квантовые частицы теряют свои необычные свойства, что крайне затрудняет масштабирование квантовой сети.

«Обычные сети измеряют данные, чтобы направлять их в пункт назначения, — пояснил Роберт Броберг, соавтор исследования. — В чисто квантовых сетях это невозможно, потому что измерение частиц разрушает квантовое состояние».

Для решения этой сложной технической задачи команда разработала гибридный квантово-классический чип под названием «Q-Chip». Принцип его работы основан на инновационном подходе к передаче данных.

«Классический сигнал движется непосредственно перед квантовым, — рассказал Чжан Ичи, первый автор статьи. — Это позволяет нам измерять классический сигнал для маршрутизации, оставляя квантовый сигнал нетронутым».

Разработчики сравнивают свое изобретение с железнодорожным составом, который сочетает в себе обычные легкие локомотивы с квантовыми грузами. В этой аналогии классический заголовок играет роль локомотива, тогда как квантовая информация едет сзади в герметичных вагонах. Хотя вагоны невозможно открыть без повреждения содержимого, локомотив гарантирует доставку всего поезда до места назначения.

- Реклама -

«Внедрив квантовую информацию в привычную структуру IP, мы показали, что квантовый интернет может буквально говорить на том же языке, что и классический, — подчеркнул Чжан. — Эта совместимость является ключом к масштабированию с использованием существующей инфраструктуры».

Результаты испытаний подтвердили высокую эффективность системы. Во время тестирования точность передачи данных превысила 97%, что свидетельствует о значительной способности преодолевать помехи и нестабильность. Эти факторы обычно разрушают квантовые сигналы вне контролируемых лабораторных условий.

Важным преимуществом разработки является использование кремния и проверенных технологий в производстве чипа. Это значительно упрощает возможности массового производства и делает серийное изготовление экономически целесообразным. Такой подход может ускорить внедрение технологии в коммерческих масштабах.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Японский оператор обеспечил 99,9% покрытия страны прямой спутниковой связью для смартфонов от Starlink

Японский мобильный оператор KDDI объявил о расширении функций сервиса спутниковой связи с прямым подключением к устройству на основе сети Starlink.
Новости

Vodafone увеличил выручку на 15% и инвестировал 3,5 млрд грн в украинскую экономику

Vodafone Украина продемонстрировала стабильный рост ключевых финансовых показателей в первом полугодии 2025 года, увеличив выручку на 15% до 13,5 млрд гривен.
Новости

Власти японского города предлагают ограничить использование смартфонов до двух часов в сутки

Муниципальный совет города Тойоаке в Японии разработал проект постановления, который рекомендует жителям пользоваться смартфонами не более двух часов в день.
Новости

Microsoft внедрила стандарт Bluetooth LE Audio в Windows 11

Windows 11 теперь поддерживает стандарт Bluetooth LE Audio, что позволяет одновременно использовать качественный стереозвук и микрофон в беспроводных наушниках.
Новости

«Киевстар» обеспечил резервным питанием всю сеть фиксированного интернета

«Киевстар» завершил масштабный проект резервирования сети Домашнего Интернета. 99% инфраструктуры будет работать до 12 часов без электроэнергии.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить