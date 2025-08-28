YouTube запустил функцию Hype в 39 странах мира

Видеоплатформа YouTube объявила о масштабном расширении функции Hype, которая позволяет зрителям активно поддерживать любимых авторов контента. Новая возможность стала доступна в 39 странах мира, включая США, Великобританию, Японию и страны Европы. По информации платформы, функция направлена на поддержку небольших креаторов и создание справедливых условий для их продвижения.

До этого момента новый инструмент проходил тестирование только в трех странах — Турции, Тайване и Бразилии. Теперь же компания готова внедрить его на значительно более широком географическом пространстве, хотя Украина пока остается за пределами этого списка.

Функция Hype по умолчанию доступна участникам YouTube Partner Program (YPP), чьи каналы имеют от 500 до 500 тысяч подписчиков. Эта ограниченная категория креаторов получает под своими видеороликами специальную кнопку, расположенную рядом с традиционной кнопкой «Нравится».

Механизм работы нового инструмента построен на принципе еженедельного голосования. Зрители могут поддерживать видеоролики в течение семи дней после их публикации, при этом существует ограничение — не более трех видео от одного автора в неделю. В то же время платформа не уточняет, сколько разных каналов может одновременно поддерживать один пользователь.

Особенностью системы становится учет размера аудитории креатора. Чем меньше количество подписчиков у автора, тем большее влияние имеет каждый голос его сторонников. Таким образом YouTube пытается обеспечить справедливость процесса и предоставить малоизвестным блогерам реальные шансы на продвижение.

Видеоролики, набирающие наибольшее количество голосов, получают специальный значок «Hyped» и автоматически попадают в национальный рейтинг соответствующей страны. Пользователи могут найти этот «хит-парад» в разделе Explore главного меню, а также фильтровать собственную ленту по категории hyped-контента. Когда поддержанное зрителем видео приближается к попаданию в рейтинг, платформа автоматически отправляет ему соответствующее уведомление.

Система также включает элементы геймификации для самых активных участников. Постоянные фанаты, которые регулярно поддерживают любимых креаторов, получают ежемесячные значки «Hype Star», что подчеркивает их преданность и активность в сообществе.

Авторы контента получают полный доступ к аналитике голосования через мобильное приложение YouTube Studio. Платформа предоставляет подробную статистику в еженедельных отчетах, позволяя креаторам отслеживать динамику поддержки своих работ. При желании авторы могут полностью отключить функцию голосования в настройках своей учетной записи.

Важной особенностью становятся ограничения на типы контента. Функция Hype не работает для детских видео, прямых трансляций, коротких роликов Shorts и контента с нарушениями правил сообщества. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности и соответствия стандартам платформы.

YouTube не скрывает коммерческих планов в отношении новой функции. Компания активно тестирует платные опции для голосования в Бразилии и Турции, которые в будущем позволят фанатам покупать дополнительные возможности поддержки любимых креаторов. Это создаст новый канал монетизации как для самой платформы, так и потенциально для авторов контента.

Дальнейшее развитие функции предусматривает создание тематических рейтингов по категориям. YouTube планирует запустить отдельные хит-парады для игрового контента, стиля и красоты, а также других популярных направлений. Также разрабатывается механизм, который позволит пользователям делиться информацией о своем участии в продвижении видео в топ.

Компания обосновывает внедрение Hype желанием фанатов стать частью истории успеха своих любимых креаторов. В то же время этот шаг открывает новые возможности для монетизации и создания более интерактивной экосистемы вокруг контента на платформе.

Напомним, ранее YouTube разрешил монетизировать видео с ненормативной лексикой в первые 7 секунд.