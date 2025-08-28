UARU

Власти японского города предлагают ограничить использование смартфонов до двух часов в сутки

Японці зі смартфонами
Фото: Bloomberg

Муниципальный совет города Тойоаке в Японии разработал проект постановления, который рекомендует жителям пользоваться смартфонами не более двух часов в день. Инициатива направлена на предупреждение проблем физического и психологического здоровья, связанных с чрезмерным использованием мобильных устройств. Об этом сообщает The Japan Times.

Проект постановления планируют вынести на голосование в конце сентября. Рекомендации будут касаться всех 69 тысяч жителей города, включая как взрослых, так и детей. При этом документ не предусматривает никаких штрафных санкций за несоблюдение предложенных ограничений.

Местный мэр Масафуми Коки обосновывает необходимость таких мер заботой о здоровье граждан. По его словам, ограничения помогут «предотвратить проблемы с физическим и психологическим здоровьем, в частности с нарушением сна». Он подчеркивает, что инициатива носит рекомендательный характер и должна стать поводом для семейных дискуссий о времени, проведенном за экранами гаджетов.

В дополнение к общему ограничению, документ содержит специальные требования для разных возрастных групп. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет предлагается запретить использование телефонов после 21:00, а для подростков и взрослых — после 22:00.

Общественность неоднозначно восприняла эту инициативу. Жители и пользователи социальных сетей критикуют предложение, называя его «нападением на личную свободу». Несмотря на негативную реакцию части общества, городские власти настаивают на важности этого вопроса.

Стоит отметить, что Тойоаке не является первым муниципалитетом в Японии, который рассматривает подобные ограничения. Ранее в одном из западных регионов страны уже вводили аналогичные необязательные рекомендации по пользованию мобильными телефонами для детей.

Такое внимание к проблеме чрезмерного использования смартфонов становится особенно актуальным на фоне глобальных тенденций. Согласно последним данным, мобильные устройства достигли исторического рекорда и теперь генерируют 64% всего мирового веб-трафика — самый высокий показатель за весь период наблюдений.

Виталий Мосейчук
Виталий Мосейчук
Главный редактор интернет-издания Mediasat.INFO с 15-летним опытом работы в медиасфере. Имеет техническое образование, полученное в ХНАДУ. Специализируется на освещении тем телерадиовещания, телекоммуникаций и современных технологий. Совмещает редакторскую работу с авторской деятельностью, поддерживая тесные контакты с представителями телекоммуникационной отрасли.
