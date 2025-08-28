SpaceX вывела на орбиту 28 спутников Starlink и установила новый рекорд

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX успешно вывела на орбиту очередной пакет спутников своей сети Starlink, одновременно установив новый рекорд компании по повторному использованию ракеты-носителя. Запуск состоялся в четверг, 28 августа, когда с космодрома во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с 28 спутниками на борту. Об этом сообщает Space.com.

Ракета была запущена ровно в 11:12 по киевскому времени с космодрома на побережье Атлантического океана. Операция прошла по плану, продемонстрировав высокую надежность технологий компании.

- Реклама -

Особенно важным элементом этой миссии стало очередное успешное возвращение многоразовой первой ступени ракеты. Всего через 8,5 минуты после старта она точно приземлилась на беспилотную баржу компании, дрейфовавшую в Атлантическом океане. Этот успех стал знаковым событием для конкретного ракетного модуля.

Именно эта первая ступень Falcon 9 совершила свой тридцатый полет и посадку, что является абсолютным рекордом для SpaceX по повторному использованию ракетных компонентов. Такое количество успешных миссий одного модуля подтверждает эффективность стратегии компании по снижению стоимости космических запусков.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В то же время верхняя одноразовая часть ракеты продолжила выполнять полетную задачу. Через 64 минуты после старта ракета разместила все 28 спутников Starlink на низкой околоземной орбите, пополнив глобальную сеть широкополосного интернета компании.

Достижение такого количества повторных использований первой ступени демонстрирует ключевой принцип SpaceX в преобразовании космической отрасли. Многократное применение ракетных компонентов позволяет значительно сократить расходы на космические миссии и повысить частоту запусков.

Компания не останавливается на достигнутом и развивает концепцию повторного использования в своем самом смелом проекте. Ракетная система Starship, которая сейчас разрабатывается, должна стать следующим шагом в этом направлении.

По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, каждая первая ступень будущей ракеты Starship сможет совершать запуск, посадку и повторный старт с другой планеты менее чем за час. Эта технология станет крайне важной для реализации планов компании по колонизации Луны и Марса.

Параллельно с развитием ракетных технологий компания работает над совершенствованием самой спутниковой сети. SpaceX готова представить новое поколение спутников Starlink V3, которые существенно улучшат скорость и качество спутникового интернета. Компания планирует осуществить запуск обновленной версии спутников с помощью сверхтяжелой ракеты Starship в течение ближайших шести месяцев.