Microsoft внедрила стандарт Bluetooth LE Audio в Windows 11

Новости
Игровые наушники

Операционная система Windows 11 теперь поддерживает стандарт Bluetooth LE Audio, что позволяет одновременно использовать качественный стереозвук и микрофон в беспроводных наушниках. Это решение устраняет многолетнюю проблему, когда включение микрофона автоматически переключало звук на моноформат с существенным ухудшением качества. Как сообщает Tom’s Hardware, обновление станет доступным вместе с версией Windows 11 24H2.

На протяжении многих лет пользователи Windows сталкивались с ограничениями стандарта Bluetooth Classic Audio. Этот протокол работал с помощью двух несовместимых профилей. Профиль A2DP обеспечивал высокое качество стереозвука, но блокировал работу микрофона. В свою очередь, профиль HFP позволял пользоваться микрофоном за счет резкого ухудшения качества звучания.

Стандарт Bluetooth LE Audio коренным образом меняет ситуацию. Он сочетает преимущества обоих предыдущих подходов и обеспечивает качественное стереозвучание даже во время работы микрофона. Более того, система теперь поддерживает «сверхширокополосное» аудио с частотой дискретизации 32 кГц, что гарантирует лучшую четкость передачи голоса.

Чтобы пользоваться новой функцией, нужны наушники с поддержкой стандарта Bluetooth LE Audio и компьютер, который поддерживает эту технологию. Также нужно установить обновление Windows 11 24H2 и совместимый аудиодрайвер.

Microsoft сообщает, что существующие модели ноутбуков получат необходимые обновления драйверов в конце 2025 года. В то же время новые устройства будут поддерживать Bluetooth LE Audio сразу после покупки.

Также компания объявила о внедрении технологии пространственного звука в приложении Microsoft Teams. Функция 3D-аудио будет создавать эффект трехмерной звуковой среды во время видеоконференций и размещать голоса участников в соответствии с их расположением на экране.

Microsoft отмечает, что нововведение не отменяет преимуществ специализированных игровых гарнитур с собственным беспроводным соединением 2,4 ГГц, где ключевым фактором остается минимальная задержка сигнала.

Эксперты отмечают, что переход на стандарт Bluetooth LE Audio не является обычным техническим улучшением, а исправлением системного недостатка. Эта проблема годами затрудняла полноценное использование беспроводных аудиоустройств в Windows.

