«Киевстар» обеспечил резервным питанием всю сеть фиксированного интернета

«Киевстар» объявил о завершении масштабного проекта по резервированию сети Домашнего Интернета. 99% инфраструктуры фиксированной связи теперь может работать до 12 часов без электроэнергии. Нерезервированным остается только 1% сети в прифронтовых зонах, где установка оборудования затруднена из-за активных боевых действий. Об этом говорится в пресс-релизе «Киевстар».

Достичь такого уровня энергонезависимости удалось благодаря установке более 80 тысяч современных литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов. Эта технология обеспечивает работу сети, работающей по стандарту Fiber to the Building (FTTB).

Новые батареи имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными решениями. Они быстро заряжаются и демонстрируют высокую устойчивость к перегреву и коротким замыканиям. Кроме того, LiFePO4-аккумуляторы отличаются длительным сроком эксплуатации, что делает их экономически выгодными для долгосрочного использования.

Реализация проекта потребовала значительных финансовых ресурсов. В 2024-2025 годах компания направила более 291 миллиона гривен на модернизацию систем резервного питания именно для Домашнего Интернета. При этом общие инвестиции в энергоустойчивость этой услуги с 2022 года превысили 430 миллионов гривен.

«Последние масштабные отключения электроэнергии после обстрелов энергетической инфраструктуры весной в Харькове и Чернигове стали настоящим испытанием для сети. В некоторых районах интернет работал более 15 часов без питания, и часть абонентов вообще не заметила перебоев», — объясняет Сергей Киндрась, руководитель департамента фиксированной связи «Киевстар».

Особые вызовы компания преодолевает в прифронтовых городах. Здесь работы осложняются постоянными обстрелами и ограниченным доступом к телекоммуникационным объектам. Несмотря на это, оператор продолжает соблюдать специальные протоколы безопасности и оперативно восстанавливать инфраструктуру даже в самых сложных условиях.

Параллельно с установкой аккумуляторных систем «Киевстар» модернизировал оборудование и оптические линии связи. Такой комплексный подход дополнительно повысил надежность услуги фиксированного интернета.

Эффективность принятых мер подтверждают статистические показатели. На середину 2025 года количество отключений от Домашнего Интернета находится на исторически низком уровне. При этом абонентская база услуги продолжает расти и насчитывает около 1,2 миллиона пользователей в более чем 125 городах страны.

Компания также эксплуатирует крупнейшую гигабитную сеть в Украине, которая предоставляет абонентам доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с — в десять раз быстрее стандартных 100 Мбит/с.

В целом с 2022 года оператор инвестировал 3,2 миллиарда гривен в повышение энергонезависимости всей телекоммуникационной инфраструктуры. Это является частью общенациональной стратегии компании по обеспечению стабильной связи в условиях военного положения.

«Киевстар» остается крупнейшим украинским оператором электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2025 года обслуживает около 22,4 миллиона абонентов мобильной связи. Компания планирует инвестировать 1 миллиард долларов США в течение 2023-2027 годов в развитие новых телекоммуникационных технологий в Украине.