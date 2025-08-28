UARU

Google запустила бета-тестування YouTube для Android TV

Новости
YouTube Samsung

Компания Google запустила программу бета-тестирования обновленной версии YouTube для платформы Android TV. Тестовая версия приложения предоставляет пользователям доступ к экспериментальным функциям, которые еще недоступны в стабильном релизе. Об этом сообщает Google на официальной странице приглашения к программе тестирования.

Программа бета-тестирования доступна жителям более 100 стран мира. Компания приглашает пользователей присоединиться к тестированию еще не выпущенной версии популярного видеохостинга, адаптированной специально для телевизионных устройств.

Представители Google LLC отмечают, что участники тестирования будут получать регулярные обновления с экспериментальными функциями. При этом компания предупреждает о возможных технических проблемах, характерных для бета-версий программного обеспечения. Разработчики не раскрывают конкретных деталей о новых возможностях, добавленных в тестовую версию.

Особое внимание уделяется сбору отзывов от участников программы. Google выражает заинтересованность в получении информации об удобстве использования интерфейса и общей производительности приложения. Такой подход позволяет выявлять потенциальные проблемы до официального выпуска обновлений.

Стоит отметить, что YouTube для Android TV является отдельным продуктом, который не следует путать с YouTube TV. Последний представляет собой сервис потокового телевидения, также управляемый Google. Этот стриминговый сервис ранее тестировал различные экспериментальные функции, в частности ускорение видео при длительном нажатии, переход к лучшему моменту, QR-коды каналов и функции искусственного интеллекта, такие как Dream Screen и Dream Track.

Новое обновление происходит на фоне предстоящих изменений в требованиях к приложениям. Начиная с 1 августа 2026 года, как Google TV, так и Android TV будут требовать от разработчиков обновить приложения с нативным кодом для поддержки 64-битных систем. Эта инициатива отражает аналогичные требования, которые уже действуют для мобильных устройств и планшетов.

Редакция Mediasat
