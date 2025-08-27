Республика Узбекистан продемонстрировала рекордный рост импорта телевизоров в январе-июне 2025 года. Общее количество импортированных телевизоров достигло 90 099 единиц на сумму 19 млн долларов США. По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, это почти вдвое превышает показатели соответствующего периода прошлого года.

Статистические данные показывают значительное увеличение спроса на телевизоры в центральноазиатской республике. По сравнению с первым полугодием 2024 года количество импортированных телевизоров выросло на 43 455 единиц. Это составляет прирост на 93,1 процента, что свидетельствует об активном обновлении телевизионной техники в стране.

Анализ географической структуры импорта показывает доминирование азиатских производителей на узбекском рынке телевизоров. Китайская Народная Республика остается бесспорным лидером поставок, поставив 63 447 телевизоров из общего объема импорта. Это составляет более 70 процентов всех телевизоров, поступивших в Узбекистан.

Вьетнам занимает второе место среди стран-поставщиков с показателем 10 240 единиц импортированных телевизоров. Соседний Казахстан поставил 7 410 телевизоров, демонстрируя активные торговые связи между центральноазиатскими республиками. Индонезия и Индия завершают пятерку ведущих экспортеров с результатами 5 652 и 2 918 телевизоров соответственно.

Остальные страны мира в совокупности поставили в Узбекистан только 432 телевизора, что подчеркивает концентрацию импорта в азиатском регионе. Такое распределение отражает глобальные тенденции телевизионного производства, где азиатские компании занимают лидирующие позиции в мировой индустрии электроники.

Рост спроса на телевизоры в Узбекистане происходит на фоне активного развития телевизионных технологий. Компания Samsung недавно представила первый в мире 115-дюймовый телевизор с технологией Micro RGB, который открывает новые возможности для качества изображения и может повлиять на будущие тенденции рынка.