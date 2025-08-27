UARU

В Бородянке развернули сеть публичного Wi-Fi со скоростью до 500 Мбит/с

Wi-Fi

Жители Бородянки получили доступ к бесплатной уличной сети Wi-Fi, которую запустили в рамках экспериментального проекта комплексного восстановления поселка. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Новая Wi-Fi сеть действует в самых важных местах поселка. Система работает на остановках общественного транспорта, в центральном парке и на муниципальной детской площадке. Сеть также доступна в пешеходной зоне возле Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).

Система может одновременно обслуживать до 300 пользователей на каждой локации. При этом радиус покрытия достигает не менее 500 метров, что гарантирует стабильный сигнал во всех зонах обслуживания.

Скорость передачи данных достигает 500 Мбит/с, что открывает много возможностей для пользователей. Такие показатели позволяют не только читать новости и общаться онлайн, но и комфортно смотреть видео. Кроме того, высокоскоростное подключение станет основой для будущего мобильного приложения отслеживания движения общественного транспорта.

Система выполняет также информационную функцию. При подключении к сети пользователи автоматически переходят на сайт Агентства восстановления, где могут ознакомиться с текущими проектами восстановления поселка.

Стоит напомнить, что Бородянка имеет особый статус в национальных планах цифрового развития. Правительство определило поселок пилотной площадкой для внедрения мобильной связи пятого поколения (5G).

