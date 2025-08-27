Украинская романтическая комедия «Отпуск вслепую» появилась на платформе «Киевстар ТВ»

Платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» пополнила каталог отечественного контента украинской романтической комедией «Отпуск вслепую». Фильм рассказывает историю строгой киевской деловой женщины, которая оказывается в незапланированном отпуске среди карпатских вершин. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Главной героиней является Анна — успешная руководительница из Киева, известная своим жестким стилем управления. Из-за усталости от постоянного давления коллеги решают хитростью отправить начальницу в вынужденный отпуск. Однако карпатские горы готовят для нее ряд неожиданных испытаний и знакомств.

- Реклама -

Создатели фильма соединили легкий юмор с серьезной социальной проблематикой. Комедия затрагивает сложный вопрос адаптации военных к гражданской жизни, что придает картине дополнительную глубину. Живописные пейзажи Карпат становятся не только красивым фоном, но и символом внутренних перемен главной героини.

Главные роли в фильме исполнили Татьяна Малкова и Даниэль Салем. В актерский состав также вошли Федор Гуринец, Lida Lee, для которой это дебют в полнометражном кино, Александр Ярема и Наталья Корецкая. Официальным саундтреком фильма стала песня «Вымолил» в исполнении Jerry Heil, MONATIK и Евгения Хмары.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

«Киевстар ТВ» предлагает просмотр контента в высоком качестве на пяти устройствах одновременно. Платформа поддерживает смартфоны, планшеты, ноутбуки, SMART TV, игровые консоли Xbox и медиаприставки. Для доступа к сервису пользователям достаточно войти в систему по номеру телефона, независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.

Наряду с романтическими комедиями зрители «Киевстар ТВ» могут также посмотреть детективную комедию «Майор Сковорода» — 24-серийную историю о конфликтном детективе и его команде, которые работают на окраине города.