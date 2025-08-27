SpaceX в течение шести месяцев запустит первые спутники Starlink V3

Американская космическая компания SpaceX готовится вывести на орбиту новое поколение спутников Starlink V3, которые значительно улучшат скорость и качество спутникового интернета. Запуск планируется осуществить на сверхтяжелой ракете Starship в течение ближайших шести месяцев. Об этом сообщил Дима Зенюк, сотрудник X и SpaceX.

Новые спутники будут размещены на низкой околоземной орбите высотой примерно 350 километров. Такое расстояние позволит существенно сократить задержку сигнала до менее чем 20 миллисекунд, что сделает показатели спутникового интернета близкими к традиционным наземным сетям.

Основной технологической новинкой спутников Starlink V3 станут лазерные межспутниковые связи. Эти системы обеспечивают передачу данных на 40% быстрее по сравнению с оптоволоконными кабелями благодаря распространению светового сигнала в вакууме космоса. Такое преимущество особенно заметно при передаче информации на большие расстояния.

Технические характеристики новых спутников впечатляют своей мощностью. Каждый аппарат Starlink V3 будет иметь пропускную способность до одного терабита в секунду для загрузки и 160 гигабит в секунду для передачи. Эти показатели превышают возможности текущих спутников Starlink V2 Mini в 10 раз для загрузки и в 24 раза для передачи.

Улучшенные характеристики откроют новые возможности для применения спутникового интернета. В частности, минимальная задержка сигнала сделает сеть пригодной для онлайн-игр и других приложений реального времени, которые ранее требовали исключительно наземного подключения.

Подготовка к массовому развертыванию спутников нового поколения получила практическое подтверждение. Сегодня SpaceX успешно провела десятый испытательный полет ракеты Starship, во время которого впервые вывела из грузового отсека восемь симуляторов спутников Starlink. Этот эксперимент продемонстрировал готовность системы к реальным запускам.

Запуск спутников Starlink V3 на Starship станет важным шагом в развитии глобальной спутниковой сети компании. Использование сверхмощной ракеты позволит выводить на орбиту значительно больше спутников за один запуск, что ускорит развертывание сети и снизит стоимость услуг для конечных пользователей.