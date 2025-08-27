UARU

Ретро Техно #1: воспоминания о первых компьютерах, играх и интернете в Украине

Ретро Техно #1

YouTube-канал «ПЕРЕГОВОРКА» запустил ностальгическую серию видеоматериалов «Ретро Техно» о воспоминаниях о первых компьютерах, интернете и видеоиграх доинтернетной эпохи. Первый выпуск вышел 16 июля 2025 года с медиаюристом Игорем Розкладаем в роли гостя. Авторы канала «ПЕРЕГОВОРКА» уверяют, что проект должен «перезагрузить воспоминания» о технологическом развитии 90-х годов.

Почти полуторачасовой выпуск охватывает широкий спектр технологических воспоминаний того периода. Разговор начинается с первого знакомства с компьютерами в середине 90-х, когда персональные компьютеры только появлялись в украинских домах. Гость рассказывает о болгарских компьютерах «Правец», советских машинах «Поиск» и первых процессорах Pentium 150.

Значительная часть материала посвящена развитию носителей информации. Подробно освещается переход от восьмидюймовых дискет к привычным 3,5-дюймовым флоппи-дискам. Отдельно обсуждается специфика установки игр, которые занимали по 12 дискет, и проблемы загрузки программ с магнитофонных кассет.

Игровая индустрия того периода представлена культовыми проектами. Среди упомянутых видеоигр — Need for Speed, Carmageddon, FIFA Road to World Cup 98, Doom, Duke Nukem и Warcraft. Материал раскрывает особенности приобретения программного обеспечения на радиобазаре Караваевы Дачи, который стал символом пиратского софта в конце 90-х.

Вторая половина выпуска посвящена становлению интернета в Украине. Рассказ охватывает первые модемные подключения через аналоговые телефонные линии, появление dial-up соединений и развитие провайдеров. Подробно описывается работа Users Internet Centre в Киево-Могилянской академии как одного из первых центров интернет-доступа.

Значительное внимание уделяется первым онлайн-сервисам и мессенджерам. Гость вспоминает об ICQ, первых почтовых ящиках на ukrpost.net, чатах типа «Галачат» и Chat Bizarre. Отдельно обсуждается появление социальных сетей, в частности LiveJournal, «Одноклассники» и ранние шаги Facebook.

Завершается материал рассмотрением развития мобильных технологий. Упоминается операционная система Symbian для смартфонов Nokia и первые попытки мошенничества с iPhone. Также обсуждаются ранние поисковые системы и формирование интернет-сообществ на тематических форумах.

Полный выпуск «Ретро Техно #1»:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

